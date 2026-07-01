La nieve llegó a San Juan: reportan las primeras nevadas en Pedernal

La llegada del fenómeno meteorológico coincide con el alerta y los pronósticos de bajas temperaturas que el SMN había emitido para la provincia. La novedad no tardó en llegar a los medios de comunicación locales: un televidente envió las primeras imágenes del paisaje nevado directamente al WhatsApp de Canal 8, confirmando el adelanto climático.

¡Queremos saber cómo está tu zona!

Ante la llegada de este frente polar a la provincia, invitamos a toda la comunidad a prenderse y reportar el estado del tiempo en sus zonas.