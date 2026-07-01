El frente frío se hizo sentir con fuerza en San Juan y trajo consigo las primeras postales invernales. Durante las últimas horas, los vecinos de Pedernal, en el departamento Sarmiento, se sorprendieron con tenue caída de nieve que rápidamente comenzó a teñir de blanco el paisaje precordillerano.
La nieve llegó a San Juan: reportan las primeras nevadas en Pedernal
Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se registró en la localidad sarmentina, ubicada a unos 87 kilómetros de la Capital.