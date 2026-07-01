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"Tenemos que dejar las diferencias": el llamado de Gioja a la unidad del PJ

Durante el homenaje por el 52° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, José Luis Gioja convocó a la unidad del peronismo, cuestionó al Gobierno nacional y defendió las PASO como herramienta para elegir candidatos.

En el acto realizado por el 52° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el exgobernador de San Juan y dirigente justicialista José Luis Gioja hizo un fuerte llamado a la unidad del peronismo. El referente sostuvo que, más allá de las diferencias internas, el movimiento debe confluir en un proyecto común que permita construir una alternativa al Gobierno de Javier Milei.

Durante su diálogo con el móvil Canal 8, Gioja afirmó que el peronismo debe ser el eje de un espacio político más amplio. "Desde el campo nacional y popular hay que hacer un gran frente y un muy buen programa de reconstrucción de la Argentina. Ese programa debe tener al Justicialismo adentro, como columna vertebral, para ser el vehículo para encontrar el camino para reconstruir la patria", expresó.

Al referirse a la situación interna del Partido Justicialista, el exgobernador relativizó las disputas entre los distintos sectores y consideró que la diversidad siempre formó parte de la historia del movimiento.

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"Nunca hemos sido un colegio de chicos con buena conducta; hemos tenido mucho movimiento y dinámica. Tenemos que tener muchos andariveles, pero todos tenemos que llegar al mismo camino para reconstruir la Argentina", sostuvo.

En ese contexto, Gioja insistió en que los dirigentes deben dejar de lado las diferencias personales y trabajar en conjunto para construir una propuesta política común.

"Convoco a todos los peronistas a reunirnos, dejando de lado todas las diferencias y los intereses personales. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para enfrentar a nuestro enemigo, nuestro adversario, que es Javier Milei", afirmó.

El dirigente también cuestionó la participación del presidente en un acto organizado por la Embajada de Estados Unidos con motivo del aniversario de la independencia de ese país. "Generó indignación que, por primera vez en la historia, un presidente argentino vaya a una embajada de un país como hizo Milei. Fue a Estados Unidos a chupar las medias. No tenía ningún sentido hacerlo y demostró que somos dependientes", manifestó.

En la misma línea, consideró que el Gobierno nacional impulsa un modelo que favorece a los sectores de mayor poder económico.

"Hoy la derecha se ha sacado el antifaz. Está gobernando directamente y quiere hacer de este país una colonia. Gobierna solamente para los que tienen, olvidando a las grandes mayorías", expresó.

Consultado por el sistema electoral que debería aplicarse en San Juan, Gioja volvió a respaldar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que constituyen el mecanismo más democrático para definir candidaturas.

En ese sentido, cuestionó a quienes sostienen que representan un gasto para el Estado y defendió su realización.

"Votar no es un gasto, es una inversión", afirmó, al remarcar que las primarias garantizan que la ciudadanía pueda elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales.

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