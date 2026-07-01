"Tenemos que dejar las diferencias": el llamado de Gioja a la unidad del PJ

"Nunca hemos sido un colegio de chicos con buena conducta; hemos tenido mucho movimiento y dinámica. Tenemos que tener muchos andariveles, pero todos tenemos que llegar al mismo camino para reconstruir la Argentina", sostuvo.

En ese contexto, Gioja insistió en que los dirigentes deben dejar de lado las diferencias personales y trabajar en conjunto para construir una propuesta política común.

"Convoco a todos los peronistas a reunirnos, dejando de lado todas las diferencias y los intereses personales. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para enfrentar a nuestro enemigo, nuestro adversario, que es Javier Milei", afirmó.

El dirigente también cuestionó la participación del presidente en un acto organizado por la Embajada de Estados Unidos con motivo del aniversario de la independencia de ese país. "Generó indignación que, por primera vez en la historia, un presidente argentino vaya a una embajada de un país como hizo Milei. Fue a Estados Unidos a chupar las medias. No tenía ningún sentido hacerlo y demostró que somos dependientes", manifestó.

En la misma línea, consideró que el Gobierno nacional impulsa un modelo que favorece a los sectores de mayor poder económico.

"Hoy la derecha se ha sacado el antifaz. Está gobernando directamente y quiere hacer de este país una colonia. Gobierna solamente para los que tienen, olvidando a las grandes mayorías", expresó.

Consultado por el sistema electoral que debería aplicarse en San Juan, Gioja volvió a respaldar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que constituyen el mecanismo más democrático para definir candidaturas.

En ese sentido, cuestionó a quienes sostienen que representan un gasto para el Estado y defendió su realización.

"Votar no es un gasto, es una inversión", afirmó, al remarcar que las primarias garantizan que la ciudadanía pueda elegir a los candidatos que competirán en las elecciones generales.