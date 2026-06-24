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Feliz cumpleaños Messi: cuántos años tiene, qué signo y más preguntas en su día

La celebración del futbolista argentino ha confirmado en redes sociales, plataformas deportivas y medios internacionales, su alcance como figura mediática más allá del deporte.

El astro del fútbol Lionel Messi cumple hoy 38 años. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y su trayectoria lo ha convertido en uno de los deportistas más influyentes de la historia contemporánea.

En este nuevo aniversario, sus seguidores lo celebran dentro y fuera de la cancha, mientras él continúa activo en el fútbol profesional, disputando la temporada con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) y jugando el Mundial de Clubes 2025.

Qué signo es Lionel Messi

El astro argentino pertenece al signo de Cáncer, correspondiente a los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. Este signo de Agua está tradicionalmente vinculado a la sensibilidad, la familia y la protección del entorno íntimo.

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En el caso de Messi, su perfil reservado, su fuerte vínculo con su círculo familiar y su fidelidad a ciertos entornos, como lo fue durante años el FC Barcelona, han sido interpretados como características alineadas con su carta astral.

Este año, Messi celebró con un día de anticipación su cumpleaños en el Hard Rock Stadium de Miami, disputando un partido clave para clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

En ese encuentro, Inter Miami se enfrentó al conjunto brasileño de Palmeiras, en un duelo que terminó con un empate 2-2. El argentino Tadeo Allende, exjugador de Godoy Cruz y actual delantero marcó el primer gol del partido, adelantando al equipo local antes del descanso, luego Luis Suárez puso el 2-0 parcial para el equipo de Messi.

Aunque faltando diez minutos Palmeiras logró empatar y casi termina por llevarse la victoria. El resultado dejó sensaciones mixtas, un sabor dulce por el rendimiento ofensivo, pero con toques salados tras perder la ventaja en el segundo tiempo. Aun así, el conjunto de Leo mantuvo su invicto en el Grupo A.

Ahora el Palmeiras tendrá que medirse contra Botafogo por avanzar a la siguiente ronda, mientras que el 10 argentino se tendrá que medir a su exequipo y reciente campeón de la Champions League, el PSG.

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