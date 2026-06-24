Feliz cumpleaños Messi: cuántos años tiene, qué signo y más preguntas en su día

En el caso de Messi, su perfil reservado, su fuerte vínculo con su círculo familiar y su fidelidad a ciertos entornos, como lo fue durante años el FC Barcelona, han sido interpretados como características alineadas con su carta astral.

Este año, Messi celebró con un día de anticipación su cumpleaños en el Hard Rock Stadium de Miami, disputando un partido clave para clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

En ese encuentro, Inter Miami se enfrentó al conjunto brasileño de Palmeiras, en un duelo que terminó con un empate 2-2. El argentino Tadeo Allende, exjugador de Godoy Cruz y actual delantero marcó el primer gol del partido, adelantando al equipo local antes del descanso, luego Luis Suárez puso el 2-0 parcial para el equipo de Messi.

Aunque faltando diez minutos Palmeiras logró empatar y casi termina por llevarse la victoria. El resultado dejó sensaciones mixtas, un sabor dulce por el rendimiento ofensivo, pero con toques salados tras perder la ventaja en el segundo tiempo. Aun así, el conjunto de Leo mantuvo su invicto en el Grupo A.

Ahora el Palmeiras tendrá que medirse contra Botafogo por avanzar a la siguiente ronda, mientras que el 10 argentino se tendrá que medir a su exequipo y reciente campeón de la Champions League, el PSG.