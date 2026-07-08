La cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes del año en la provincia ya está en marcha. Los Pumas realizaron este miércoles su primer entrenamiento en el Estadio San Juan del Bicentenario y comenzaron a ultimar detalles para el Test Match que disputarán el próximo sábado, desde las 16, frente a Gales.
Con el Bicentenario como escenario, Los Pumas comenzaron a preparar el choque con Gales
El seleccionado argentino realizó su primera práctica en el Estadio San Juan del Bicentenario de cara al Test Match del sábado frente a Gales. Tras el entrenamiento, el plantel destacó el escenario sanjuanino en sus redes sociales.