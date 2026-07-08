Con el Bicentenario como escenario, Los Pumas comenzaron a preparar el choque con Gales

El mensaje fue celebrado por los fanáticos del rugby y reforzó la expectativa por un partido que volverá a colocar a San Juan en el calendario internacional de este deporte.

La práctica también fue seguida de cerca por decenas de jóvenes rugbiers de distintos clubes de la provincia, que aprovecharon la oportunidad para observar de cerca a sus referentes y compartir un momento con los integrantes del seleccionado nacional.

El encuentro del sábado marcará la octava presentación de Los Pumas en San Juan. Hasta el momento, el combinado argentino registra cuatro victorias y tres derrotas en la provincia, donde siempre encontró un gran acompañamiento del público.

Con el plantel ya instalado y el Bicentenario listo para recibir una nueva fiesta del rugby, la expectativa crece entre los hinchas que esperan ver nuevamente a Los Pumas en suelo sanjuanino.