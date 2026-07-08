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Con el Bicentenario como escenario, Los Pumas comenzaron a preparar el choque con Gales

El seleccionado argentino realizó su primera práctica en el Estadio San Juan del Bicentenario de cara al Test Match del sábado frente a Gales. Tras el entrenamiento, el plantel destacó el escenario sanjuanino en sus redes sociales.

La cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más importantes del año en la provincia ya está en marcha. Los Pumas realizaron este miércoles su primer entrenamiento en el Estadio San Juan del Bicentenario y comenzaron a ultimar detalles para el Test Match que disputarán el próximo sábado, desde las 16, frente a Gales.

La práctica se desarrolló al mediodía bajo las órdenes del cuerpo técnico y estuvo enfocada en aspectos tácticos y técnicos de cara al compromiso internacional. Además, contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Deportes y de numerosos medios de comunicación, que luego pudieron dialogar con los jugadores.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó fuera de la cancha. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial del seleccionado compartió imágenes del entrenamiento y acompañó la publicación con una frase que rápidamente generó repercusión entre los sanjuaninos: "Qué lindo está el Bicentenario".

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El mensaje fue celebrado por los fanáticos del rugby y reforzó la expectativa por un partido que volverá a colocar a San Juan en el calendario internacional de este deporte.

La práctica también fue seguida de cerca por decenas de jóvenes rugbiers de distintos clubes de la provincia, que aprovecharon la oportunidad para observar de cerca a sus referentes y compartir un momento con los integrantes del seleccionado nacional.

El encuentro del sábado marcará la octava presentación de Los Pumas en San Juan. Hasta el momento, el combinado argentino registra cuatro victorias y tres derrotas en la provincia, donde siempre encontró un gran acompañamiento del público.

Con el plantel ya instalado y el Bicentenario listo para recibir una nueva fiesta del rugby, la expectativa crece entre los hinchas que esperan ver nuevamente a Los Pumas en suelo sanjuanino.

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