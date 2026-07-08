Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS actuarán en el entretiempo de la final del Mundial 2026

La decisión representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente del torneo y acompaña otras innovaciones que presentó esta edición, como el primer Mundial organizado por tres países —Estados Unidos, México y Canadá— y la implementación de pausas para la rehidratación de los futbolistas durante cada tiempo.

Shakira vuelve a decir presente en un Mundial

Entre los artistas confirmados, la presencia de Shakira tiene un significado especial para el fútbol. La cantante colombiana es una de las voces más asociadas a las Copas del Mundo.

Participó en Alemania 2006 con Hips Don't Lie, fue la intérprete del inolvidable "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010 y volvió a estar presente en Brasil 2014 con La La La. Además, en esta edición forma parte de "Dai Dai", una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

Junto a ella estarán Madonna, quien también colaboró en una de las canciones oficiales del torneo; Justin Bieber, uno de los artistas pop más exitosos de las últimas décadas; y BTS, el fenómeno global del K-pop que vuelve a reunirse para un evento de alcance mundial.

El espectáculo ya comenzó a promocionarse en distintas publicidades dentro de los estadios y apunta a convertirse en uno de los momentos más vistos de todo el certamen. La gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), con los finalistas definidos luego de las semifinales del 15 de julio.

Más allá del resultado deportivo, el Mundial 2026 tendrá un cierre diferente al de cualquier otra edición: por primera vez, la definición del campeón incluirá un show musical de nivel internacional, en una apuesta de la FIFA por acercar la final al formato de los grandes espectáculos deportivos estadounidenses.