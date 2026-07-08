Después del fuerte revuelo que provocó al asegurar que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche cuando estaba con la China Suárez, Ekaterina volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, la modelo aprovechó el ida y vuelta con sus seguidores en redes sociales para responder distintos mensajes y terminó lanzando varias frases picantes contra la actriz.
La filosa respuesta de Ekaterina cuando le preguntaron por los romances de la China Suárez
Tras el escándalo con Mauro Icardi, Ekaterina volvió a apuntar contra la China Suárez con una filosa respuesta sobre sus romances.