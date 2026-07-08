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La filosa respuesta de Ekaterina cuando le preguntaron por los romances de la China Suárez

Tras el escándalo con Mauro Icardi, Ekaterina volvió a apuntar contra la China Suárez con una filosa respuesta sobre sus romances.

Después del fuerte revuelo que provocó al asegurar que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche cuando estaba con la China Suárez, Ekaterina volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez, la modelo aprovechó el ida y vuelta con sus seguidores en redes sociales para responder distintos mensajes y terminó lanzando varias frases picantes contra la actriz.

En una producción con Paparazzi, Eka reaccionó a diferentes comentarios que le dejaron los usuarios y no esquivó la polémica. Uno de ellos comparó a la modelo con la ex Casi Ángeles: "No hay punto de comparación, Eka jamás comería croqueta de guiso".

Lejos de dejar pasar el mensaje, Ekaterina respondió filosísima: "Sobras no, no hay que comer sobras. Hay que comer nuevos". Pero ese no fue el único comentario que alimentó la polémica. Otro internauta le señaló, con ironía, que el escándalo mediático le estaba trayendo más beneficios laborales que a la propia actriz.

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En lugar de desmentir esa afirmación, la modelo coincidió con el planteo y fue todavía más contundente en su respuesta. "Bueno, eso es verdad", aseguró.

Acto seguido, profundizó su postura con una crítica directa hacia la carrera y la presencia de la China Suárez en redes sociales. "No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un TikTok. Laburando no, solo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Se que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi", lanzó.

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