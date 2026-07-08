La filosa respuesta de Ekaterina cuando le preguntaron por los romances de la China Suárez

En una producción con Paparazzi, Eka reaccionó a diferentes comentarios que le dejaron los usuarios y no esquivó la polémica. Uno de ellos comparó a la modelo con la ex Casi Ángeles: "No hay punto de comparación, Eka jamás comería croqueta de guiso".

Lejos de dejar pasar el mensaje, Ekaterina respondió filosísima: "Sobras no, no hay que comer sobras. Hay que comer nuevos". Pero ese no fue el único comentario que alimentó la polémica. Otro internauta le señaló, con ironía, que el escándalo mediático le estaba trayendo más beneficios laborales que a la propia actriz.