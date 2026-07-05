Los Pumas ya están en San Juan para el partido con Gales

El seleccionado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, permanecerá durante toda la semana en la provincia, donde llevará adelante los entrenamientos previos al compromiso internacional y una agenda de actividades que fortalecerá el vínculo con la comunidad deportiva sanjuanina.

Entre las acciones previstas se encuentran visitas a clubes locales y capacitaciones destinadas a jugadores de la provincia, generando espacios de intercambio de experiencias y formación junto a los integrantes del seleccionado argentino.

La presencia de Los Pumas en San Juan representa un nuevo acontecimiento deportivo de relevancia internacional para la provincia, que vuelve a consolidarse como sede de grandes eventos gracias a su infraestructura y a la articulación entre las instituciones deportivas y el Gobierno de San Juan, promoviendo el desarrollo del deporte y acercando a la comunidad la posibilidad de compartir de cerca con los máximos referentes del rugby argentino.