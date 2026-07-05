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Los Pumas ya están en San Juan para el partido con Gales

El plantel completo de Los Pumas arribó a San Juan para comenzar la preparación del encuentro que disputará el próximo sábado frente a Gales, en el marco del Nations Championship.

El seleccionado argentino de rugby permanecerá durante toda la semana en la provincia, donde además de preparar el encuentro del próximo sábado desarrollará actividades junto a clubes y jugadores sanjuaninos.

En la tarde de este domingo, el plantel completo de Los Pumas arribó a San Juan para comenzar la preparación del encuentro que disputará el próximo sábado frente a Gales, en el marco del Nations Championship, con escenario en el Estadio San Juan del Bicentenario.

En su llegada a la provincia, la delegación fue recibida por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, quienes dieron la bienvenida al seleccionado nacional en el inicio de su estadía en territorio sanjuanino.

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El seleccionado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, permanecerá durante toda la semana en la provincia, donde llevará adelante los entrenamientos previos al compromiso internacional y una agenda de actividades que fortalecerá el vínculo con la comunidad deportiva sanjuanina.

Entre las acciones previstas se encuentran visitas a clubes locales y capacitaciones destinadas a jugadores de la provincia, generando espacios de intercambio de experiencias y formación junto a los integrantes del seleccionado argentino.

La presencia de Los Pumas en San Juan representa un nuevo acontecimiento deportivo de relevancia internacional para la provincia, que vuelve a consolidarse como sede de grandes eventos gracias a su infraestructura y a la articulación entre las instituciones deportivas y el Gobierno de San Juan, promoviendo el desarrollo del deporte y acercando a la comunidad la posibilidad de compartir de cerca con los máximos referentes del rugby argentino.

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