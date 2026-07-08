"Dios escuchó": Jonathan despertó y emocionó a su familia con sus primeras palabras

El mensaje rápidamente recibió decenas de respuestas de apoyo y buenos deseos para Jonathan, conocido en el ambiente por desempeñarse como barbero y colorista. Brian también contó uno de los detalles que más esperanza les transmitió en estas horas: las ganas que tiene su hermano de retomar su vida cotidiana.

"Pronto tendremos a mi hermano. Tiene unas ganas de ir a la barbería, de ver a su hija", expresó. Aunque continúa internado y bajo seguimiento médico, la evolución representa una noticia alentadora después de los días críticos que atravesó tras el accidente.

El choque que lo dejó gravemente herido

El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 del sábado, en la intersección de calle Mendoza y avenida Circunvalación, en Capital.

De acuerdo con la investigación de la UFI Delitos Especiales, Jonathan circulaba en una motocicleta Rouser de 200 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía se investigan, impactó desde atrás contra un Chevrolet Meriva conducido por Omar Oscar Distefano, que transitaba por calle Mendoza en sentido sur-norte.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y cayó violentamente sobre el pavimento. Permaneció inconsciente hasta la llegada del personal de emergencias, que lo trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde continúa internado.

Mientras la investigación busca establecer cómo ocurrió el siniestro, la recuperación de Jonathan se convirtió en la principal noticia para su familia, que ahora afronta esta nueva etapa con más esperanza que hace apenas unos días.