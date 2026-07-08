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"Dios escuchó": Jonathan despertó y emocionó a su familia con sus primeras palabras

Jonathan Javier Hernández, el motociclista de 26 años que permanece internado tras protagonizar un grave choque en Capital, despertó y pudo hablar con su familia. Su hermano compartió un emotivo mensaje de agradecimiento que renovó la esperanza sobre su recuperación.

Después de varios días de incertidumbre y una intensa cadena de oración impulsada por familiares, amigos y vecinos, Jonathan Javier Hernández comenzó a mostrar una evolución que llevó alivio a quienes seguían de cerca su estado de salud. El joven de 26 años, internado desde el sábado tras sufrir un grave siniestro vial en Capital, despertó y pudo hablar con su familia.

La noticia fue confirmada por su hermano, Brian Hernández, quien utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento recibido desde el momento del accidente y compartir la emoción que atraviesa la familia.

"Quiero agradecerles a Dios y a toda la gente que pidió por mi hermano, a todos los enfermeros y médicos del Hospital Rawson. Está despierto. Hemos podido hablar. Gracias a todos los que lo ponen en oración a él. Dios escucha siempre los pedidos", escribió.

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El mensaje rápidamente recibió decenas de respuestas de apoyo y buenos deseos para Jonathan, conocido en el ambiente por desempeñarse como barbero y colorista. Brian también contó uno de los detalles que más esperanza les transmitió en estas horas: las ganas que tiene su hermano de retomar su vida cotidiana.

"Pronto tendremos a mi hermano. Tiene unas ganas de ir a la barbería, de ver a su hija", expresó. Aunque continúa internado y bajo seguimiento médico, la evolución representa una noticia alentadora después de los días críticos que atravesó tras el accidente.

El choque que lo dejó gravemente herido

El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 del sábado, en la intersección de calle Mendoza y avenida Circunvalación, en Capital.

De acuerdo con la investigación de la UFI Delitos Especiales, Jonathan circulaba en una motocicleta Rouser de 200 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía se investigan, impactó desde atrás contra un Chevrolet Meriva conducido por Omar Oscar Distefano, que transitaba por calle Mendoza en sentido sur-norte.

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista salió despedido y cayó violentamente sobre el pavimento. Permaneció inconsciente hasta la llegada del personal de emergencias, que lo trasladó de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde continúa internado.

Mientras la investigación busca establecer cómo ocurrió el siniestro, la recuperación de Jonathan se convirtió en la principal noticia para su familia, que ahora afronta esta nueva etapa con más esperanza que hace apenas unos días.

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