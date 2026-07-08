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Tras negociaciones de Orrego, JetSMART empezará a operar en la provincia desde noviembre

Los vuelos entre San Juan y el Aeroparque Jorge Newbery contarán con cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.JetSMART.com, con tarifas promocionales de lanzamiento desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

Luego de gestiones realizadas por el gobernador Marcelo Orrego, JetSMART, se confirmó que la aerolínea ultra low cost con la flota más nueva de Sudamérica, lanzó una nueva ruta directa entre Buenos Aires y San Juan, con inicio de operaciones previsto para el próximo 19 de noviembre. Este nuevo destino forma parte de la estrategia de crecimiento anunciada recientemente por la compañía.

Cabe destacar que los pasajes se encontrarán disponibles desde hoy a las 13 horas, con tarifas promocionales desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos, en www.JetSMART.com

Los vuelos entre San Juan y el Aeroparque Jorge Newbery contarán con cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes.

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El Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento registró un promedio de 88.000 pasajeros mensuales entre enero y mayo de 2026 y se ubicó entre los cinco aeropuertos argentinos con mayor crecimiento durante ese último mes, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Desde el inicio de sus operaciones, JetSMART ha transportado a más de 16 millones de pasajeros en Argentina, contribuyendo a que más personas accedan por primera vez al transporte aéreo.

Actualmente, la compañía opera en el país con aeronaves Airbus A320 y A321, los aviones más modernos de la industria aerocomercial argentina, y continuará incorporando nuevos equipos hasta alcanzar una flota de 23 aeronaves durante la temporada de verano 2027. De ese total, 10 serán Airbus A321, lo que permitirá incrementar su capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda y continuar ampliando su oferta de destinos.

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