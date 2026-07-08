Luego de gestiones realizadas por el gobernador Marcelo Orrego, JetSMART, se confirmó que la aerolínea ultra low cost con la flota más nueva de Sudamérica, lanzó una nueva ruta directa entre Buenos Aires y San Juan, con inicio de operaciones previsto para el próximo 19 de noviembre. Este nuevo destino forma parte de la estrategia de crecimiento anunciada recientemente por la compañía.
Tras negociaciones de Orrego, JetSMART empezará a operar en la provincia desde noviembre
Los vuelos entre San Juan y el Aeroparque Jorge Newbery contarán con cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.JetSMART.com, con tarifas promocionales de lanzamiento desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.