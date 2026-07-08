Afirman que Andrea del Boca podría ser convocada a Gran Hermano VIP España: la cifra en euros que cobraría

El periodista explicó que la popularidad de la actriz en el mercado español sería una de las claves que impulsan su posible convocatoria, gracias al enorme éxito que tuvieron sus históricas telenovelas en ese país. “La están mirando con muy buenos ojos a Andrea del Boca. Ella es muy conocida por sus novelas”, siguió.

Sin embargo, más allá de la posibilidad de verla nuevamente dentro de una casa televisiva, hubo un dato que despertó especial interés: el dinero que estaría dispuesto a desembolsar el ciclo para seducir a las figuras argentinas.

Según detalló Zaffora, la producción no planea convocar a un único representante del país, sino a varios famosos, y ya tendría definido el rango de cachets que recibirían según su nivel de popularidad. “El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”, afirmó.