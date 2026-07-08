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Afirman que Andrea del Boca podría ser convocada a Gran Hermano VIP España: la cifra en euros que cobraría

En DDM revelaron que Andrea del Boca estaría en la mira para Gran Hermano VIP de España, donde cobraría un millonario cachet en euros.

Después de que se supiera que abandonará Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca tendría una propuesta laboral que podría llevarla a cruzar el océano para sumarse a un reality de España.

La información salió a la luz en DDM (América TV), donde aseguraron que la actriz figura entre los nombres que analiza la producción de Gran Hermano VIP España para integrar la próxima edición del programa.

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Fue Guido Zaffora quien dio a conocer la primicia al aire y aseguró que Andrea estaría muy bien posicionada entre los candidatos argentinos que manejan desde la producción del reality. “Atención con el personaje de Andrea del Boca. Andrea del Boca está siendo muy bien mirada para la edición Gran Hermano VIP”, reveló Zaffora.

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El periodista explicó que la popularidad de la actriz en el mercado español sería una de las claves que impulsan su posible convocatoria, gracias al enorme éxito que tuvieron sus históricas telenovelas en ese país. “La están mirando con muy buenos ojos a Andrea del Boca. Ella es muy conocida por sus novelas”, siguió.

Sin embargo, más allá de la posibilidad de verla nuevamente dentro de una casa televisiva, hubo un dato que despertó especial interés: el dinero que estaría dispuesto a desembolsar el ciclo para seducir a las figuras argentinas.

Según detalló Zaffora, la producción no planea convocar a un único representante del país, sino a varios famosos, y ya tendría definido el rango de cachets que recibirían según su nivel de popularidad. “El monto que están barajando en Gran Hermano VIP España para los famosos de Argentina, que no van a ir uno, van a ir varios, están hablando entre 20.000 y 30.000 euros, según la estelaridad”, afirmó.

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