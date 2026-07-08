Tras la polémica por los mails, la Corte oficializó 182 ascensos en el Poder Judicial

Uno de los aspectos destacados del documento es que todas las promociones comenzaron a regir desde el 1 de julio de 2026, es decir, con vigencia previa a la publicación oficial de la acordada.

El acuerdo lleva las firmas del presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, y de los ministros Juan José Victoria, Adriana García Nieto, Guillermo Horacio De Sanctis y Marcelo Jorge Lima. También intervino el fiscal general Guillermo Baigorrí, en los términos previstos por la Ley Provincial 2352-O.

La acordada incluye a 182 agentes de distintas dependencias del Poder Judicial.

Entre los promovidos figuran:

Adela Stefanía Mattar, Adriana Beatriz Pelayes, Amalia del Carmen Mulleady, Amira Dariana Melián García, Ana Delia Munisaga Almenzar, Ana Elisa Gabri Rodríguez, Ana Paula Zegaib Pujado, Analía Inés Noguera Bolaños, Analía Verónica Santana, Andrea Nana González, Andrea Natalia Iranzo, Andrés Antonio Zavalla López, Andrés Bronis Clarke Alesiunas, Antonela Vita Frías, Antonella Yazmil Verni Ascuy, Ariadna Daniela Zunino Gutiérrez, Atilio Quattropani, Carlos Alberto Manrique, Carlos Eduardo Navas, Carlos Sebastián Reinoso González, Cecilia Carina Igonett Espejo, Cecilia Silvana Tinto Molina, Claudio Daniel Romero, Claudia Gabriela Pérez, Claudia Noemí Elizondo, Constanza Ruiz Rubia, Constanza Tinto Pedrozo, Daniela Agustina Espín Rodríguez, David Emanuel Castro Icazati, Débora Paola Russo Sagua, Delia Carolina Muñoz Sánchez, Edgar David Ríos, Eduardo Alberto Pozo Letizia, Elva Beatriz Manni, Emilia Inés Alaniz, Emiliano Jesús Fernández Aguilera, Emilce Natacha Pozo, Enzo Omar Moyano, Erika Débora Vargas Carrizo, Estela Marina Espín, Fabricio Ángel Poblete Gómez, Facundo Lliteras Llarena, Facundo Samuel Luna, Federico Andrés Sotelo Jaled, Federico Ariel Martínez Garramuño, Federico De la Torre, Federico José Cerdera, Federico Pablo Pereyra Guerra, Fernando Ariel Ferrero, Fernando Bosch Rubia, Fernando Javier Petronio López, Fernando Uriel Tejada Yúdica, Francisco Emmanuel Montaño Luna, Gabriela Inés Silva, Germán Ernesto Martín, Germán Guillermo Monserrat, Gladis Noemí Orihuela, Gonzalo Javier Paredes Contreras, Grace Ann Bridge, Gustavo Adolfo Molina, Gustavo Adolfo Paredes, Gustavo Ariel Moyano, Gustavo Emilio Conturzo Pereira, Heber Daniel López, Hilda Mariana Hernández, Humberto Gonzalo Vargas, Ignacio Martinazzo Bastida, Inés Carolina Yelamo Quiroga, Iris Lorena Roldán, Ivana Karina Salto, Javier Antonio Amat Barragán, Javier Roberto Díaz Correa, Jorge Enrique Albarracín, Jorge Gabriel Maurín Navarro, José Alejandro Cuppari, José Antonio Oriz, José Luis Colombo, José Luis Sánchez Molina, Juan Carlos Morales, Juan Francisco Maldonado Martín, Juan Manuel Vargas Roldán, Juan María Rabagliatti, Juan Rodolfo Martín, Julieta Luluaga Rupcic, Julio Esteban Mut Paton y Lautaro Ángel Quinteros Sirera.

También fueron promovidos:

Leandro Nicolás Ramos Maldonado, Livia Beatriz Ávila Meglioli, Lola Beatriz Meritello, Lorena Laura del Valle Ventimiglia Bulacios, Lucas Adrián Díaz Neman, Lucas Ángel Machuca, Lucas Arami Radi Pezzotti, Lucas Emanuel Yunyent, Lucía Micaela del Valle Escudero Herrera, Luisina Benedetti Rizotti, Macarena Guerrero, Marcela Alejandra Carrizo Becerra, Marcela Alejandra Durcak, Marcela Alejandra Sánchez, Marcelo Iván Quiroga, María Beatriz Herrero Palacios, María Cecilia Collado, María Cecilia Molina Maturano, María Daniela Sebastián García, María de las Mercedes Rodrigo, María de los Ángeles Caballero Vidal, María del Milagro Hidalgo Roldán, María Eleonora Vargas, María Emilia Lucero, María Eugenia Espejo Salinero, María Eugenia García Bazán, María Eugenia Riveros, María Eva Roca, María Florencia Barbera López, María Gabriela Conte Grand, María José de Oro García, María Laura Dufour, María Liliam Mari Nicolau, María Natali Lima, María Noel Pavón Ordines, María Paula Wiernes, María Paola Mallea Rodríguez, María Soledad Ruiz, María Teresa López Galleguillo, María Vanina Orellano, María Verónica Ducloux, María Victoria Cairoli Álvarez, María Victoria Ferreyra, María Victoria Guerrero, Mariana Alejandra Vega, Mariana Elisa Muñoz Fuentes, Mariela Elisa Barbieri, Martín José Sánchez Gutiérrez, Martina María Uriburu Yanzón, Martina Sánchez Herrera, Matías Enrique Lucero, Matías Ezequiel Giordano, Mauro Esteban Carrizo Becerra, Mayra Edith Merenda, Micaela Andrea Flores Martínez, Miguel Tránsito Páez, Milagros Verón Vitale, Nancy Anahí Atencio, Nancy Carina Mortensen, Natacha Noemí Porolli, Natalia Noel Agliozzo, Néstor Iván Millán Núñez, Néstor Omar González, Oscar Andrés Aracena, Oscar Francisco Barrionuevo, Oscar Mauricio Hevilla, Pablo Andrés Soria Quiroga, Pamela Cinthya Pereyra Fuente, Patricia María del Carmen Martín del Viso, Paula Inés Sambrizzi Prudkin, Raquel Elodia Sánchez Méndez, Ricardo Miguel Ferreyra, Ricardo Nicolás Yossa Lund, Rodrigo Gustavo Herrera, Rodrigo Nicolás Zabaleta, Romina Cantoni, Romina Teresa Ferreira Noriega, Sandra Carina Romero, Sandra del Valle Gutiérrez, Santiago Javier Sánchez Agostini, Santiago Nehuén Narváez, Silvia Mónica Fernández, Silvina Teresita Álvarez Pina, Sofía Verónica Muñoz, Tadeo Christian Derkacz, Telma Yanira Cafaro, Tomás Alberto Castro Kirby, Uriel Guimar Poblete, Valeria Margarita Ginestar, Valeria Paola Galoviche, Ventura Edgardo Merino Petrignani, Verónica Carolina Escudero, Victoria Eugenia de Sanctis Sánchez, Victoria Yael Hachem Conte Grand, Yael Abib Adarvez y Yanina Becich Sánchez.

Los antecedentes de una discusión que se repite

La publicación de la acordada también reavivó el debate que suele acompañar este tipo de promociones. En 2024, una tanda de 341 ascensos generó cuestionamientos porque entre los beneficiados figuraban familiares de integrantes de la propia Corte de Justicia.

Uno de los casos más comentados fue el de Eva Graciela De Sanctis Sánchez, hija del ministro Guillermo De Sanctis, quien integró el acuerdo que dispuso aquellas promociones. Si bien no existía impedimento legal, distintos sectores plantearon reparos desde el punto de vista de la ética pública.

Durante 2025 también aparecieron otros nombres vinculados a la denominada "familia judicial", entre ellos Agustín Voena, sobrino del ministro Juan José Victoria, y Guadalupe Olivares Allende, hija del presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, quien en ese caso no participó de la firma de la acordada correspondiente.

Fuentes judiciales también señalaron que en las semanas previas a esta resolución se produjeron nuevas incorporaciones al Poder Judicial, estimadas entre 40 y 50 personas, aunque esas designaciones no forman parte de la acordada que oficializó las promociones.