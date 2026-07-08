Ordenaron restituir la pensión por viudez de CFK: volverá a cobrar más de $15 millones por mes

La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES resolvió dejar sin efecto ambas prestaciones especiales luego de que quedara firme la condena de la expresidenta. Frente a esa decisión administrativa, la también exVice inició una demanda de nulidad y solicitó una medida cautelar para recuperar los haberes mientras avanzaba el proceso judicial.

CFKEn febrero de este año, la Cámara revocó el rechazo que había dispuesto la jueza de primera instancia y entendió que correspondía restablecer de manera provisoria la pensión por su carácter alimentario. Esa resolución fue apelada por la ANSES y también por el Ministerio Público Fiscal, por lo que el expediente continuará su recorrido judicial.

Mientras el organismo previsional deberá reanudar los pagos para cumplir con la orden judicial, el Gobierno buscará revertir la medida en las instancias superiores. En ese contexto, el caso podría terminar siendo definido por la Corte Suprema, que ya tiene planteos vinculados con la disputa sobre la restitución del beneficio previsional de la exjefa de Estado.