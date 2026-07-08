La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a percibir la pensión por viudez correspondiente al fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, un beneficio que supera los $15,6 millones brutos mensuales y que había sido dado de baja tras la condena en la causa Vialidad. La medida tendrá efecto desde agosto y se mantendrá mientras se resuelve el litigio de fondo.
Ordenaron restituir la pensión por viudez de CFK: volverá a cobrar más de $15 millones por mes
La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso que la expresidente recupere de manera provisoria el beneficio derivado del fallecimiento de Néstor Kirchner. La ANSES acatará la resolución, aunque continuará apelando en instancias superiores.