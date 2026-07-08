"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > CFK

Ordenaron restituir la pensión por viudez de CFK: volverá a cobrar más de $15 millones por mes

La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso que la expresidente recupere de manera provisoria el beneficio derivado del fallecimiento de Néstor Kirchner. La ANSES acatará la resolución, aunque continuará apelando en instancias superiores.

La Justicia ordenó que Cristina Kirchner vuelva a percibir la pensión por viudez correspondiente al fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, un beneficio que supera los $15,6 millones brutos mensuales y que había sido dado de baja tras la condena en la causa Vialidad. La medida tendrá efecto desde agosto y se mantendrá mientras se resuelve el litigio de fondo.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que hizo lugar al planteo presentado por la exmandataria para recuperar provisoriamente la prestación. En ese marco, la ANSES informó a la Justicia que cumplirá con la sentencia, aunque dejó en claro que seguirá cuestionando el fallo mediante los recursos correspondientes.

El beneficio restituido corresponde a la pensión por viudez contemplada en la Ley 24.018. Sin embargo, la otra asignación especial que Cristina percibía por haber ejercido la Presidencia de la Nación continuará suspendida, ya que esa situación permanece alcanzada por las consecuencias de la condena firme en la causa Vialidad.

Te puede interesar...

La controversia se originó en noviembre de 2024, cuando la ANSES resolvió dejar sin efecto ambas prestaciones especiales luego de que quedara firme la condena de la expresidenta. Frente a esa decisión administrativa, la también exVice inició una demanda de nulidad y solicitó una medida cautelar para recuperar los haberes mientras avanzaba el proceso judicial.

CFKEn febrero de este año, la Cámara revocó el rechazo que había dispuesto la jueza de primera instancia y entendió que correspondía restablecer de manera provisoria la pensión por su carácter alimentario. Esa resolución fue apelada por la ANSES y también por el Ministerio Público Fiscal, por lo que el expediente continuará su recorrido judicial.

Mientras el organismo previsional deberá reanudar los pagos para cumplir con la orden judicial, el Gobierno buscará revertir la medida en las instancias superiores. En ese contexto, el caso podría terminar siendo definido por la Corte Suprema, que ya tiene planteos vinculados con la disputa sobre la restitución del beneficio previsional de la exjefa de Estado.

Temas

Te puede interesar