Ebrio atropelló y mató, no fue preso y la hermana de la víctima lo vio manejando: irá a juicio

"Silva había sido condenado a tres años de prisión condicional y ocho años de inhabilitación para conducir. Sin embargo, no pasó ni un año y volvió a manejar, quebrantando la pena que le había impuesto la Justicia", explicó el fiscal.

Un video cambió su situación judicial

La nueva investigación comenzó por iniciativa de la propia familia de la víctima fatal. La hermana de Nicolás Jofré aseguró haber visto a Silva conduciendo una motocicleta por la vía pública, pese a que tenía prohibido hacerlo. La mujer lo filmó y presentó esas imágenes ante la Justicia.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía reunió pruebas y avanzó con la acusación.

"Familiares de la persona fallecida lo vieron conduciendo una motocicleta, lo filmaron e hicieron la denuncia. A partir de ese material realizamos las medidas de investigación y entendimos que correspondía llevar la causa a juicio", indicó Plaza.

El antecedente que marcó la causa

Silva había sido condenado por el siniestro ocurrido el 8 de febrero de 2025 en Chimbas. Aquella madrugada conducía un Renault 12 con 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando embistió al motociclista Nicolás Humberto Jofré, de 30 años.

El joven sufrió lesiones gravísimas y murió tres días después.

En junio de ese año, mediante un juicio abreviado, Silva admitió su responsabilidad y recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de ocho años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo. Precisamente esa prohibición es la que ahora se encuentra bajo análisis judicial.

Mientras espera el juicio, Silva permanece bajo prisión preventiva domiciliaria, medida que fue ratificada durante la audiencia realizada este miércoles. El fiscal Plaza explicó que mantener esa restricción resulta necesaria debido a la cercanía del debate oral y a las consecuencias que podría tener una eventual condena.

"Entendemos que, frente a la proximidad del juicio, debía continuar con prisión domiciliaria. El juez hizo lugar porque una eventual condena será efectiva", afirmó. El representante del Ministerio Público también explicó por qué esta nueva causa podría modificar completamente la situación penal del acusado.

"Si esta condena se confirma, automáticamente deja de ser condicional. Aunque reciba la pena mínima por quebrantamiento, deberá unificarse con la anterior y el cumplimiento será efectivo en el Servicio Penitenciario", sostuvo.

Qué se debatirá en agosto

El juicio comenzará el 11 de agosto, cuando la Justicia deberá determinar si Silva efectivamente violó la inhabilitación que le había sido impuesta tras causar una muerte al volante.

Más allá de la pena que pueda corresponder por ese nuevo delito, el proceso tendrá una consecuencia determinante: definirá si el hombre que evitó la cárcel luego de reconocer haber provocado una tragedia conduciendo alcoholizado deberá finalmente cumplir su condena en prisión por desobedecer una orden judicial.