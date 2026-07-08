Confirmaron que el hombre hallado muerto falleció por monóxido de carbono

Durante la inspección, los efectivos percibieron un fuerte olor a gas y constataron que una hornalla de una cocina anafe permanecía abierta. De inmediato cerraron la llave de paso y ventilaron el inmueble para evitar nuevos riesgos.

De acuerdo con la investigación, la principal hipótesis es que Maturano habría utilizado una pantalla o el anafe para calefaccionar la vivienda durante la noche. Por causas que aún son materia de investigación, la llama se habría apagado y el gas comenzó a acumularse en el interior de la casa, provocando la intoxicación fatal.

Si bien el informe forense ya confirmó que la causa de muerte fue la intoxicación por monóxido de carbono, los investigadores aguardan ahora el peritaje de Bomberos, que será clave para determinar qué originó el apagado de la llama y establecer con precisión cómo se produjo el escape de gas.

El caso continúa bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, que espera los resultados de las pericias técnicas para reconstruir la mecánica del hecho.