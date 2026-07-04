Los Pumas cayeron ante Escocia en el debut del Nations Championship

Escocia reaccionó con paciencia y poder físico. Tras una posesión prolongada de 13 fases, el capitán Sione Tuipulotu apoyó el try del empate que Duncan Jordan convirtió. Poco después, Pierre Schoeman aprovechó otra secuencia ofensiva para dar vuelta el marcador, aunque la conversión se fue desviada.

Los europeos crecieron en el contacto y comenzaron a encontrar grietas en la defensa argentina. Un penal de Albornoz redujo la distancia a 12-10, pero antes del descanso Ben White condujo una acción que terminó con el try de Hutchison y la posterior conversión de Jordan: 19-10 al entretiempo.

En el complemento Los Pumas volvieron a acercarse. Tras una recuperación y buena jugada colectiva, Rodrigo Isgró apoyó el try y Albornoz convirtió para dejar el partido 19-17. La ilusión fue efímera: un penal por offside le dio a Escocia un line que terminó en maul y try de Brown, y luego White asistió a Scott Cummings para estirar la diferencia a 33-17.

Argentina no bajó los brazos y descontó con un try de Tomás Rapetti, nuevamente convertido por Albornoz. Pero errores en la salida y una amonestación de Joaquín Moro le permitieron a los visitantes volver a golpear: Gregor Hiddleston apoyó y, más tarde, Rowe se escapó por la punta para elevar el marcador a 47-24.

El cierre fue de intercambio de tries. Lucio Cinti apoyó debajo de los palos y Agustín Moyano sumó otro, ambos convertidos por Albornoz, para dejar el resultado final en 47-38. Pese a la derrota, Los Pumas dejaron pasajes de buen rugby ofensivo, aunque pagaron caro las desatenciones defensivas frente a un Escocia eficaz con la pelota en mano.