Los jugadores ya piensan en la cuarta estrella y se animan a cantarlo

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Quién es Palmito y cómo nació la nueva canción de la Selección argentina

“La cuarta estrella”, nuevo título que tomó el hit eterno, tiene un video con las hinchas argentinos en distintos momentos. Un tema que combina cumbia, nostalgia y alegría, más una conexión especial con el folclore de las tribunas argentinas.

“Nació hace seis meses en mi departamento”, le contó el autor a La Viola desde Miami emocionado. “Soy compositor de jingles, creador de contenido, también muy futbolero. La música es mi pasión, así que tuve la idea de unirlas y hacer una canción para la Selección. Desde mi humilde lugar, intenté hacer un tema que represente al pueblo argentino, nuestro sentimiento”, completó sobre su creación Pablo Quintana, su verdadero nombre.

“‘No me arrepiento de este amor’ es un clásico de la cumbia argentina, de Gilda, que para mí ella es la reina de la cumbia. Intenté representarla de la mejor manera, todo lo que ella generó para nosotros en un ritmo popular”, contó sobre la elección del tema.

Sobre el mensaje, el cantante contó que intentó que sea apta para todo público y que represente los valores. “Es una canción histórica y que conoce todo el mundo. Me pareció que era la mejor opción para hacerla. Para mí es un orgullo total como músico y persona que lucha por sus sueños, ver que los argentinos la adoptaron como una de las favoritas, o tal vez como la canción de este mundial”.

La letra de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego

Por la ultima de Leo

Argentina quiero verte bicampeón