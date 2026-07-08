Se fugó durante una salida transitoria y terminó detenido en un allanamiento

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5, quienes lograron establecer el posible paradero del prófugo tras una serie de tareas de inteligencia e investigación.

Con esa información, solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio, donde presuntamente se ocultaba el hombre, identificado por la Policía con el apellido Tobares.