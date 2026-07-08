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Se fugó durante una salida transitoria y terminó detenido en un allanamiento

El hombre cumplía una condena por robo y había accedido al beneficio de salidas transitorias. Sin embargo, nunca volvió al Servicio Penitenciario Provincial, por lo que la Justicia ordenó su recaptura. Fue encontrado durante un allanamiento realizado en Villa Ariza.

Un hombre que era buscado por la Justicia luego de no regresar al Servicio Penitenciario Provincial tras una salida transitoria fue recapturado en las últimas horas durante un allanamiento realizado en el barrio Villa Ariza, en Chimbas.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5, quienes lograron establecer el posible paradero del prófugo tras una serie de tareas de inteligencia e investigación.

Con esa información, solicitaron una orden de allanamiento para un domicilio del barrio, donde presuntamente se ocultaba el hombre, identificado por la Policía con el apellido Tobares.

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La medida judicial tuvo resultado positivo y permitió concretar su detención.

Según informaron fuentes policiales, Tobares cumplía una condena por el delito de robo y registraba antecedentes por otros delitos contra la propiedad. Tiempo atrás había obtenido el beneficio de salidas transitorias, pero incumplió las condiciones impuestas al no regresar a la unidad penitenciaria dentro del plazo establecido.

Ante esa situación, el Juzgado de Ejecución Penal libró una orden de recaptura que dio inicio a la búsqueda del condenado. Tras su detención, y por disposición judicial, el hombre fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial, donde continuará cumpliendo la condena que le había sido impuesta.

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