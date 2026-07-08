Un hombre que era buscado por la Justicia luego de no regresar al Servicio Penitenciario Provincial tras una salida transitoria fue recapturado en las últimas horas durante un allanamiento realizado en el barrio Villa Ariza, en Chimbas.
Se fugó durante una salida transitoria y terminó detenido en un allanamiento
El hombre cumplía una condena por robo y había accedido al beneficio de salidas transitorias. Sin embargo, nunca volvió al Servicio Penitenciario Provincial, por lo que la Justicia ordenó su recaptura. Fue encontrado durante un allanamiento realizado en Villa Ariza.