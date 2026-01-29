El consumo en 2025 superó al anterior: señales de aceleracion en este 2026

image

En el análisis por sectores, se observaron desempeños dispares. El rubro indumentaria y calzado registró una suba interanual del 4,9%, con un aporte positivo de 0,4 puntos porcentuales al índice general.

En contraste, transporte y vehículos mostró una caída del 2,8% interanual, restando 0,3 puntos porcentuales. El informe destacó que, tras un año de crecimiento sostenido en el patentamiento de autos y motos, el consumo del sector comenzó a mostrar signos de estancamiento.

Por su parte, recreación y cultura cayó 4,3% frente a diciembre de 2024, con un impacto negativo de 0,4 puntos porcentuales, interrumpiendo una racha de recuperación que se había extendido durante gran parte del segundo semestre.

El segmento de vivienda, alquileres y servicios públicos fue uno de los de mejor desempeño, con una suba interanual del 6,8%, que aportó 1 punto porcentual al IC. En tanto, el resto de los rubros registró una contracción interanual del 38% en diciembre, con una incidencia negativa de 2,1 puntos porcentuales.

En cuanto al financiamiento, el informe señaló que el crédito a hogares y familias mostró una evolución positiva tras la caída de comienzos de 2024, aunque luego de casi dos años de crecimiento empieza a evidenciar señales de agotamiento. Una dinámica similar se observa en el patentamiento de vehículos, mientras que las escrituras inmobiliarias continúan impulsando el crédito general, aunque con menor intensidad.

Desde la CAC concluyeron que el consumo masivo logró una leve recuperación tras la fuerte caída de 2024, mientras que el consumo de bienes durables desacelera su mejora. De cara a 2026, el informe proyectó un escenario de mayor estabilidad relativa, con una composición del consumo que tendería a dejar de modificarse.