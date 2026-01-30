Aseguran que Argentina negocia con EE.UU, un acuerdo para recibir deportados

image

Según precisó a The New York Times un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con las negociaciones, el convenio le permitiría a Buenos Aires aceptar inmigrantes que hayan sido detenidos después de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos.

Además, reveló que, según documentos de la administración republicana, el vicecanciller argentino, Juan Navarro, presentó a comienzos de enero una propuesta para cerrar el tratado, mientras que Pablo Quirno se comprometió a avanzar en ese sentido.

En caso de sellarse el pacto, Argentina se uniría a la lista de naciones, como Paraguay y Ecuador, que suscribieron a los llamados acuerdos de deportación a "terceros países". De esa forma, el gobierno de Trump puede, por un lado, cumplir con su promesa de realizar expulsiones masivas.

Además, facilita la repatriación de personas originarias de Estados con las que resulta más complicado negociar, ya sea por la ausencia de lazos diplomáticos o por la imposibilidad de obtener la documentación de viaje.