Aseguran que Argentina negocia con EE.UU, un acuerdo para recibir deportados

El diario estadounidense The New York Times reveló este viernes que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos negocian un acuerdo para recibir en territorio albiceleste a los inmigrantes deportados por Washington, sea cual sea su nacionalidad.
El diario estadounidense reveló la existencia de conversaciones "avanzadas" para firmar un pacto que permitiría enviar a territorio nacional personas expulsadas por Washington, independientemente de su nacionalidad.