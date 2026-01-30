El supuesto regreso del tren trasandino y la oportunidad logística para San Juan

Según los lineamientos que trascendieron, el proyecto demandaría una inversión cercana a los u$s 4.000 millones y apunta a reducir costos logísticos, hoy fuertemente condicionados por el transporte carretero. El tren permitiría movilizar minerales, cal, cemento, vinos y, en una etapa posterior, litio, disminuyendo la dependencia del camión y mejorando la competitividad exportadora.

Para San Juan, el impacto potencial va más allá del transporte. La incorporación al corredor bioceánico podría favorecer nuevas inversiones, mejorar la logística de sectores clave y generar efectos positivos en empleo y actividad económica, al integrarse a un sistema ferroviario de escala regional.

El plan también prevé, en fases posteriores, un ramal de conexión con Vaca Muerta, lo que ampliaría el volumen de cargas y reforzaría la viabilidad económica del trazado. En ese esquema ampliado, San Juan quedaría enlazada a un circuito logístico que conecta producción minera, energética e industrial con mercados internacionales.

Aunque el respaldo político existe y las conversaciones entre Nación y las provincias cuyanas ya comenzaron, no hay plazos definidos para el inicio de las obras. El desafío pasa por reconstruir vías abandonadas durante décadas, adaptarlas a estándares modernos y garantizar financiamiento mediante esquemas público-privados.

A más de 40 años del cierre del ferrocarril trasandino original, la posibilidad de su regreso vuelve a instalarse como una oportunidad concreta para San Juan, en un contexto donde la infraestructura logística aparece como una de las claves para el desarrollo regional y la inserción exportadora.