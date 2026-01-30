El supuesto regreso del tren trasandino y la oportunidad logística para San Juan
El plan para reactivar el tren trasandino volvió a la agenda nacional y San Juan aparece como una de las provincias clave del corredor bioceánico, por su ubicación y su peso productivo y minero.
El histórico objetivo de volver a conectar a la Argentina con Chile por vía ferroviaria retomó impulso en la agenda política y de infraestructura nacional. En ese escenario, San Juan quedó mencionada como una de las provincias estratégicas dentro del proyecto que busca reactivar un corredor ferroviario de carga hacia el océano Pacífico, con impacto directo en la economía regional.
La iniciativa que hoy circula en ámbitos nacionales y provinciales retoma la lógica del antiguo Ferrocarril Trasandino, operativo durante gran parte del siglo XX, y la adapta a las necesidades actuales de logística y comercio exterior. El esquema contempla la recuperación y ampliación de tramos de las líneas San Martín y Sarmiento, que permitirían integrar el territorio sanjuanino con el sur de Mendoza y, desde allí, avanzar hacia Chile por el paso Planchón–Vergara, en Malargüe.
En ese rediseño, San Juan no queda como un punto secundario, sino como un nodo relevante del corredor. La provincia concentra actividad minera metalífera y no metalífera, además de producción vitivinícola e industrial, sectores que podrían beneficiarse con una salida ferroviaria directa a puertos del Pacífico, como San Antonio, en Chile.
Según los lineamientos que trascendieron, el proyecto demandaría una inversión cercana a los u$s 4.000 millones y apunta a reducir costos logísticos, hoy fuertemente condicionados por el transporte carretero. El tren permitiría movilizar minerales, cal, cemento, vinos y, en una etapa posterior, litio, disminuyendo la dependencia del camión y mejorando la competitividad exportadora.
Para San Juan, el impacto potencial va más allá del transporte. La incorporación al corredor bioceánico podría favorecer nuevas inversiones, mejorar la logística de sectores clave y generar efectos positivos en empleo y actividad económica, al integrarse a un sistema ferroviario de escala regional.
El plan también prevé, en fases posteriores, un ramal de conexión con Vaca Muerta, lo que ampliaría el volumen de cargas y reforzaría la viabilidad económica del trazado. En ese esquema ampliado, San Juan quedaría enlazada a un circuito logístico que conecta producción minera, energética e industrial con mercados internacionales.
Aunque el respaldo político existe y las conversaciones entre Nación y las provincias cuyanas ya comenzaron, no hay plazos definidos para el inicio de las obras. El desafío pasa por reconstruir vías abandonadas durante décadas, adaptarlas a estándares modernos y garantizar financiamiento mediante esquemas público-privados.
A más de 40 años del cierre del ferrocarril trasandino original, la posibilidad de su regreso vuelve a instalarse como una oportunidad concreta para San Juan, en un contexto donde la infraestructura logística aparece como una de las claves para el desarrollo regional y la inserción exportadora.