Formación, guardias y servicio: Pocito busca sumar bomberos voluntarios

Uno de los puntos centrales del proceso es la formación. La preparación para aspirantes tiene una duración aproximada de nueve meses y no implica tareas operativas inmediatas. “Acá les enseñamos a ser bomberos. No es que el primer día les ponemos un casco y los sacamos a la calle”, aclaró Moya.

En ese sentido, detalló que el eje inicial está puesto en el autocuidado y la seguridad personal: “Lo primero que aprenden es a protegerse y a saber cuidarse. Eso es fundamental antes de cualquier intervención”.

Actualmente, el cuartel de Pocito cuenta con 15 bomberos voluntarios activos y lleva siete años de trabajo operativo continuo. La actividad, remarcan desde la institución, no se limita a emergencias puntuales. “Trabajamos todos los días”, afirmó Moya, al recordar las recientes intervenciones por inundaciones en el departamento.

Durante el último fin de semana, el personal trabajó de manera ininterrumpida desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo, en un operativo que demandó presencia constante y coordinación.

Más que un cuartel, una segunda casa

Más allá del aspecto operativo, desde la institución destacan el componente humano del voluntariado. “Siempre hablamos de familia porque este lugar es nuestra segunda casa”, explicó Moya. El cuartel cuenta con espacios para dormir, comer y descansar, pensados para quienes, luego de sus trabajos habituales, cumplen guardias.

“Muchas veces los bomberos llegan cansados y no van a su casa, vienen directamente al cuartel. Acá descansan, comparten y también se desahogan. Pero cuando suena la sirena, cada uno cumple el rol para el que se capacitó”, resumió.

Formación desde la infancia

Además del cuerpo activo, el cuartel cuenta con una escuela de cadetes destinada a chicos y chicas de entre 7 y 17 años, cuya convocatoria comenzará en marzo. A los 17, los cadetes pasan al proceso de formación de adultos.

Según explicaron desde la institución, quienes transitan ese recorrido llegan con una base sólida: “Los chicos que se forman desde pequeños ya conocen el funcionamiento del cuartel y muchas veces llegan con más experiencia que un aspirante nuevo”.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en sumarse como bomberos voluntarios pueden comunicarse directamente con el cuartel a los teléfonos 264 413 1773 o 264 453 0492, donde se los incorpora a un grupo informativo y se les notificará la fecha de inicio de la capacitación.

También pueden encontrar información a través de las redes sociales de Bomberos Voluntarios de Pocito, especialmente en Facebook, que es el canal de comunicación más utilizado por la institución.