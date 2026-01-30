Subió la mortalidad infantil y se profundizan las diferencias regionales
La tasa de mortalidad infantil en Argentina subió de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024. Especialistas advierten por el contexto social, mientras San Juan se mantiene dentro de valores no preocupantes.
La mortalidad infantil en Argentina registró en 2024 un aumento que rompió una tendencia de más de dos décadas de descenso sostenido. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, lo que representa un incremento de 0,5 puntos, el más significativo desde 2002.
Durante el último año se contabilizaron 3.513 muertes de niños y niñas menores de un año en todo el país. Si bien el número absoluto es inferior al de 2023, cuando se habían registrado 3.689 casos, los especialistas explican que el aumento de la tasa está directamente vinculado al marcado descenso de la natalidad, ya que el indicador se calcula en relación con la cantidad de nacidos vivos.
De acuerdo con el informe de Estadísticas Vitales, el incremento resulta relevante porque quiebra una tendencia histórica: desde el año 2000, cuando la tasa era de 16,6, la mortalidad infantil mostró una caída progresiva, con aumentos aislados en 2002, 2007, 2022 y ahora en 2024.
La mortalidad infantil comprende las defunciones ocurridas antes del primer año de vida. Se divide en mortalidad neonatal, durante los primeros 27 días, y mortalidad posneonatal, desde ese período hasta cumplir un año.
Según el Ministerio de Salud, en la mortalidad neonatal inciden factores vinculados a la salud materna, los controles prenatales, la atención del parto y el cuidado del recién nacido. En la etapa posneonatal, en cambio, tienen mayor peso las condiciones ambientales y socioeconómicas, como infecciones, deshidratación y enfermedades respiratorias.
En 2024, las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas se ubicaron entre las principales causas asociadas al aumento registrado.
Fuertes diferencias entre provincias
En términos absolutos, la mayor cantidad de muertes infantiles se registró en la provincia de Buenos Aires (1.236 casos), seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231). Sin embargo, el análisis más significativo surge al observar la tasa por cada 1.000 nacidos vivos.
Las provincias con los indicadores más altos fueron Corrientes, con 14, Chaco, con 11,8, y La Rioja, con 11,7, todas muy por encima del promedio nacional. También presentaron tasas elevadas Formosa y Santiago del Estero, con 10,7.
En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registró la tasa más baja del país, con 4,9 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.
El escenario en San Juan
En este contexto, San Juan no se encuentra entre las provincias con mayores tasas ni entre las que registraron los incrementos más pronunciados durante el último año. Los datos oficiales ubican a la provincia dentro de los valores promedio a nivel nacional, sin señales de un escenario crítico o de deterioro abrupto como el observado en otras jurisdicciones.
Si bien el aumento de la mortalidad infantil a nivel país es motivo de atención sanitaria, el caso de San Juan aparece como relativamente estable en comparación con las provincias más afectadas, reflejando un impacto menor dentro de un contexto nacional complejo y con marcadas desigualdades regionales.