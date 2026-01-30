Subió la mortalidad infantil y se profundizan las diferencias regionales

Qué mide la mortalidad infantil

La mortalidad infantil comprende las defunciones ocurridas antes del primer año de vida. Se divide en mortalidad neonatal, durante los primeros 27 días, y mortalidad posneonatal, desde ese período hasta cumplir un año.

image

Según el Ministerio de Salud, en la mortalidad neonatal inciden factores vinculados a la salud materna, los controles prenatales, la atención del parto y el cuidado del recién nacido. En la etapa posneonatal, en cambio, tienen mayor peso las condiciones ambientales y socioeconómicas, como infecciones, deshidratación y enfermedades respiratorias.

image

En 2024, las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas se ubicaron entre las principales causas asociadas al aumento registrado.

Fuertes diferencias entre provincias

En términos absolutos, la mayor cantidad de muertes infantiles se registró en la provincia de Buenos Aires (1.236 casos), seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231). Sin embargo, el análisis más significativo surge al observar la tasa por cada 1.000 nacidos vivos.

Las provincias con los indicadores más altos fueron Corrientes, con 14, Chaco, con 11,8, y La Rioja, con 11,7, todas muy por encima del promedio nacional. También presentaron tasas elevadas Formosa y Santiago del Estero, con 10,7.

image

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registró la tasa más baja del país, con 4,9 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

El escenario en San Juan

En este contexto, San Juan no se encuentra entre las provincias con mayores tasas ni entre las que registraron los incrementos más pronunciados durante el último año. Los datos oficiales ubican a la provincia dentro de los valores promedio a nivel nacional, sin señales de un escenario crítico o de deterioro abrupto como el observado en otras jurisdicciones.

Si bien el aumento de la mortalidad infantil a nivel país es motivo de atención sanitaria, el caso de San Juan aparece como relativamente estable en comparación con las provincias más afectadas, reflejando un impacto menor dentro de un contexto nacional complejo y con marcadas desigualdades regionales.