Cambios en el Gobierno: Marco Lavagna renunció como titular del INDEC

Había asumido al frente del INDEC el 30 de diciembre de 2019, en el gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. Por su perfil técnico logró permanecer al frente del organismo durante el gobierno de Javier Milei, pese al cambio de modelo político.
El exfuncionario, hijo del exministro de Economía, Roberto Lavagna, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, y mantuvo la transparencia recuperada después de los años de intervención en el organismo durante las gestiones kirchneristas.
Las claves del nuevo índice del INDEC para medir la inflación
- El próximo indicador de inflación del INDEC, que desde hoy dejó de estar a cargo de Lavagna, se publicará el martes de la próxima semana, y propone varios cambios, como anticipó un medio nacional.
- La metodología se basará en la muestra de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, por lo que tiene ponderadores más actualizados y acordes a los hábitos de gasto de los hogares. Esto implica una corrección en el peso de cada uno de los sectores que se relevan dentro de la canasta que conforma el índice final de precios.
- Ganarán más terreno los servicios como vivienda, transporte y comunicaciones. Mientras que perderán algo de participación rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir o calzado y salud.
- “Alimentos y bebidas no alcohólicas” pasará de tener un peso de 26,9% en la canasta total de precios a 22,7%, por lo que perderá 4,2 puntos de su participación; seguida por los precios de “Prendas de vestir y calzado”, que pasará de 9,9% actuales a 6,8%, de acuerdo a la consultora Equilibra.
- Además tendrán mayor relevancia los gastos en “Vivienda, electricidad, gas y otros”, que pasarán de una ponderación de 9,4% a 14,5%, al igual que “Transporte”, que representará 14,3% cuando antes tenía 11%.
- La nueva medición nueva del IPC tendrá 13 divisiones en lugar de las 12 actuales, ya que agrega la categoría “Seguros y servicios financieros”, hasta ahora comprendida en el rubro “Bienes y servicios varios”.