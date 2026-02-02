Cambios en el Gobierno: Marco Lavagna renunció como titular del INDEC

La salida del funcionario se concretó previo a la publicación del nuevo índice para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), previsto para el próximo martes 10 de febrero, y que propone varios cambios con la metodología vigente.

El ahora exfuncionario es economista, de origen peronista y vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa. Entre 2015 y 2019 fue diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires.