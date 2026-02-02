La película romántica que parecía olvidada y Netflix hizo irresistible

Con una historia sencilla, personajes queribles y mucho corazón, No me olvides se reafirma como una opción ideal dentro del catálogo de Netflix para los amantes del romance.

Netflix: de qué trata la película No me olvides

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película No me olvides versa: "Al abandonar su ciudad y a su esposo para conocer Manhattan, Melanie usa otro apellido. Con esa identidad, atrae a un novio que la obliga a regresar y firmar el divorcio".

Melanie (Reese Witherspoon) es una diseñadora de moda de Nueva York prometida al soltero de oro de la ciudad. Pero la joven esconde un pasado lleno de secretos. Como por ejemplo Jake, un apuesto sureño con el que se casó en el instituto y que se niega a concederle el divorcio.

Decidida a terminar con su tormentoso matrimonio de una vez por todas, Melanie regresa a su casa en Alabama para enfrentarse a su pasado. Allí comprende que aunque una chica se marche del Sur, el Sur nunca la abandona.