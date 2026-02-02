Video viral muestra a un camión arrojando residuos cloacales en Albardón

Un video que se viralizó en las últimas horas en redes sociales generó indignación y malestar entre vecinos del departamento Albardón. En las imágenes se observa a un hombre descargando líquidos cloacales en plena vía pública, a un costado de una ruta, sin ningún tipo de control ni medidas sanitarias visibles.
