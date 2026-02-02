Video viral muestra a un camión arrojando residuos cloacales en Albardón

El registro fue realizado por un automovilista que transitaba por la zona y captó el momento en que un camión atmosférico se encontraba detenido mientras su conductor arrojaba residuos cloacales directamente sobre el suelo. Durante la filmación, el testigo increpa al camionero por la maniobra, mientras que el hombre responde con gestos, según se aprecia en el video.

El episodio se habría producido en inmediaciones de una ruta del departamento Albardón. La descarga de este tipo de material a cielo abierto generó preocupación por los posibles riesgos ambientales y sanitarios, además del impacto provocado por los olores y la eventual contaminación del entorno.