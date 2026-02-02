"
Video viral muestra a un camión arrojando residuos cloacales en Albardón

Un registro difundido en redes sociales muestra a un camión atmosférico arrojando líquidos cloacales a la vera de una ruta en Albardón. Vecinos expresaron su preocupación por los riesgos sanitarios y ambientales y reclamaron controles.

Un video que se viralizó en las últimas horas en redes sociales generó indignación y malestar entre vecinos del departamento Albardón. En las imágenes se observa a un hombre descargando líquidos cloacales en plena vía pública, a un costado de una ruta, sin ningún tipo de control ni medidas sanitarias visibles.

El registro fue realizado por un automovilista que transitaba por la zona y captó el momento en que un camión atmosférico se encontraba detenido mientras su conductor arrojaba residuos cloacales directamente sobre el suelo. Durante la filmación, el testigo increpa al camionero por la maniobra, mientras que el hombre responde con gestos, según se aprecia en el video.

El episodio se habría producido en inmediaciones de una ruta del departamento Albardón. La descarga de este tipo de material a cielo abierto generó preocupación por los posibles riesgos ambientales y sanitarios, además del impacto provocado por los olores y la eventual contaminación del entorno.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si se realizaron denuncias formales ni si hubo actuaciones por parte de organismos municipales o provinciales. Sin embargo, el material audiovisual continúa circulando ampliamente en redes sociales y podría derivar en investigaciones administrativas o judiciales.

Tras la difusión del video, vecinos del departamento expresaron su inquietud y reclamaron la intervención de las autoridades competentes, con pedidos de mayores controles y eventuales sanciones para evitar prácticas que puedan afectar la salud pública y el medio ambiente.

