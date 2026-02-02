El comercio sanjuanino sintió el verano: enero cerró con fuerte retracción de ventas

Qué rubros lograron sostener algo de movimiento

En medio de la retracción general, algunos rubros lograron mantener un nivel mínimo de ventas. Según detalló Quiroga, lo que más se movió fueron ferretería, artículos para el hogar, ropa e indumentaria, aunque con un patrón muy marcado: compras puntuales y sin acumulación de stock.

“Hoy se compra lo justo y necesario. No se están estoqueando ni los comercios ni las personas”, explicó. Y agregó que, aunque hay circulación de dinero, muchas decisiones de consumo se postergan: “Si no es imprescindible, lamentablemente se patea para más adelante”.

Una situación que, según describen desde el sector, se volvió cada vez más habitual en los últimos meses y atraviesa a gran parte de los comercios del microcentro sanjuanino.

La venta escolar, anticipada y a la espera de un repunte

Otro punto clave del análisis estuvo puesto en el consumo vinculado al inicio del ciclo lectivo. Quiroga indicó que una parte importante de las compras escolares se adelantó a diciembre, aprovechando el cobro del aguinaldo.

“Desde diciembre, muchas familias ya salieron con la lista de útiles en mano y compraron lo que pudieron”, explicó. Por ese motivo, enero y febrero mostraron menos movimiento en ese rubro, aunque desde Comerciantes Unidos esperan una reactivación en las semanas previas al comienzo de clases. “Las últimas compras fuertes se van a dar sobre el inicio del ciclo lectivo”, anticipó.

Las cuotas, la principal herramienta para sostener el consumo

En un contexto de ingresos ajustados, las ventas en cuotas se consolidaron como la principal estrategia del comercio local. Según explicó Quiroga, hoy la financiación es la herramienta más efectiva para atraer clientes.

“La fortaleza número uno del comercio es la cuotificación: 3, 6 y hasta 12 cuotas en muchos casos”, afirmó. Esta modalidad también estará presente en la venta de útiles escolares, junto con promociones y descuentos visibles en las vidrieras. Actualmente, los comercios ofrecen rebajas de entre 15%, 20% y hasta 30%, especialmente para pagos con débito o efectivo, aunque este último sigue siendo el medio de pago más retraído.

Alquileres, costos fijos y una ecuación cada vez más ajustada

Más allá de la caída del consumo, el sector enfrenta una presión creciente por el aumento de los costos fijos. Quiroga advirtió que muchos contratos de alquiler se están renovando con subas superiores al 100%, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosos comercios. “Pedimos a los propietarios que contemplen cómo viene el comercio para que los locales puedan seguir operando y no se vean obligados a mudarse a otras zonas”, sostuvo.

A esto se suman los incrementos en impuestos, servicios y costos laborales, en un escenario donde el consumo no acompaña. “Lo que no aumenta es la venta, y así se hace muy difícil sostener la actividad”, concluyó.