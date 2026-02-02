El Gobierno mejoró los créditos y subsidios por la contingencia climática

Daño menor al 50%: Préstamos de hasta $10 millones . Tasa fija estimada del 12% . Plazo de 1 año (6 meses de gracia + 6 meses de pago).

Emergencia (50% a 80% de pérdida): Hasta $20 millones . Tasa fija del 12% . Plazo de 18 meses (9 meses de gracia + 9 meses de pago).

Desastre (80% a 100% de pérdida): Hasta $20 millones. Tasa fija del 3%. Plazo de 2 años (12 meses de gracia + 12 meses de pago).

Primer paso obligatorio: Realizar la denuncia en la Dirección de Contingencia Climática (Centro Cívico, 4° piso, núcleo 5. Tel: 4308326). Luego, dirigirse a la Agencia Fiduciaria San Juan (Av. Córdoba y Jujuy).

2. Subsidios para Pequeños Productores

Para quienes posean hasta 20 hectáreas, se incrementaron los montos de los aportes no reintegrables:

El subsidio pasó de $300.000 a $500.000 por hectárea (según el tipo de cultivo).

Trámite: Iniciar en Contingencia Climática y finalizar en Agencia Calidad San Juan (25 de Mayo 577 Este).

3. Ayuda a Comercios, Industrias y Turismo

Por primera vez, se habilita una línea especial para el sector comercial y turístico damnificado por la tormenta:

Monto: Hasta $20 millones (sin superar el daño declarado).

Condiciones: Tasa fija del 12% , a devolver en un año con 6 meses de gracia .

Trámite: Certificar el daño en la Dirección de Industria y Comercio (Centro Cívico, 4° piso, núcleo 5) y luego acudir a la Agencia Fiduciaria San Juan.

4. Productores no formalizados

Aquellos que tengan dificultades de formalización pero requieran semillas o insumos pueden canalizar su pedido a través del programa de Agricultura Familiar, iniciando el trámite también en la Dirección de Contingencia Climática.