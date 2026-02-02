Tras un exhaustivo análisis del impacto del temporal en departamentos como Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia, el Gabinete del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación anunció una mejora significativa en las líneas de ayuda. La cobertura no se limitará al sector agrícola, sino que se extiende a industrias, comercios y prestadores de servicios turísticos que hayan sufrido daños certificados.
El Gobierno mejoró los créditos y subsidios por la contingencia climática
El Ministerio de Producción elevó los montos de asistencia y flexibilizó los plazos tras el fuerte temporal. Los préstamos llegan hasta los $20 millones con tasas fijas que parten desde el 3%, y se aumentaron los subsidios por hectárea para pequeños productores.