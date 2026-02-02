"
El Gobierno mejoró los créditos y subsidios por la contingencia climática

El Ministerio de Producción elevó los montos de asistencia y flexibilizó los plazos tras el fuerte temporal. Los préstamos llegan hasta los $20 millones con tasas fijas que parten desde el 3%, y se aumentaron los subsidios por hectárea para pequeños productores.

Tras un exhaustivo análisis del impacto del temporal en departamentos como Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia, el Gabinete del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación anunció una mejora significativa en las líneas de ayuda. La cobertura no se limitará al sector agrícola, sino que se extiende a industrias, comercios y prestadores de servicios turísticos que hayan sufrido daños certificados.

1. Sector Agrícola: Créditos Blandos y Plazos de Gracia

El financiamiento se divide según el nivel de daño certificado por la Dirección de Contingencia Climática:

  • Daño menor al 50%: Préstamos de hasta $10 millones. Tasa fija estimada del 12%. Plazo de 1 año (6 meses de gracia + 6 meses de pago).

  • Emergencia (50% a 80% de pérdida): Hasta $20 millones. Tasa fija del 12%. Plazo de 18 meses (9 meses de gracia + 9 meses de pago).

  • Desastre (80% a 100% de pérdida): Hasta $20 millones. Tasa fija del 3%. Plazo de 2 años (12 meses de gracia + 12 meses de pago).

Primer paso obligatorio: Realizar la denuncia en la Dirección de Contingencia Climática (Centro Cívico, 4° piso, núcleo 5. Tel: 4308326). Luego, dirigirse a la Agencia Fiduciaria San Juan (Av. Córdoba y Jujuy).

2. Subsidios para Pequeños Productores

Para quienes posean hasta 20 hectáreas, se incrementaron los montos de los aportes no reintegrables:

  • El subsidio pasó de $300.000 a $500.000 por hectárea (según el tipo de cultivo).

  • Trámite: Iniciar en Contingencia Climática y finalizar en Agencia Calidad San Juan (25 de Mayo 577 Este).

3. Ayuda a Comercios, Industrias y Turismo

Por primera vez, se habilita una línea especial para el sector comercial y turístico damnificado por la tormenta:

  • Monto: Hasta $20 millones (sin superar el daño declarado).

  • Condiciones: Tasa fija del 12%, a devolver en un año con 6 meses de gracia.

  • Trámite: Certificar el daño en la Dirección de Industria y Comercio (Centro Cívico, 4° piso, núcleo 5) y luego acudir a la Agencia Fiduciaria San Juan.

4. Productores no formalizados

Aquellos que tengan dificultades de formalización pero requieran semillas o insumos pueden canalizar su pedido a través del programa de Agricultura Familiar, iniciando el trámite también en la Dirección de Contingencia Climática.

