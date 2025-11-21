UPCN San Juan Vóley protagonizó este sábado uno de los mejores partidos del Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina, en Tucumán. Tras más de dos horas y media de juego intenso y cambiante, el equipo sanjuanino cayó en un ajustado tie break frente a Ciudad Vóley, que se impuso por 3 a 2.
Batalla en Tucumán: UPCN cayó en un dramático tie break ante Ciudad
