Batalla en Tucumán: UPCN cayó en un dramático tie break ante Ciudad

Los parciales fueron 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13, un marcador que refleja la paridad de un duelo que tuvo momentos de dominio repartido. UPCN estuvo 0-2 abajo, pero mostró carácter y solidez colectiva para recuperar terreno y empatar la serie, llevando la definición a un quinto set electrizante.

En el cierre, la diferencia fue mínima y Ciudad logró quedarse con el triunfo. El máximo anotador del encuentro fue el punta sanjuanino Leon Meier, con 23 puntos, mientras que el referente ofensivo de los porteños fue Gustavo Larrahondo, con 18.