Batalla en Tucumán: UPCN cayó en un dramático tie break ante Ciudad

Tras más de dos horas y media de juego, UPCN cayó en un ajustado 3-2 ante Ciudad por el Tour 2 en Tucumán. Remontó un 0-2 y forzó el tie break, pero la definición quedó para los porteños.

UPCN San Juan Vóley protagonizó este sábado uno de los mejores partidos del Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina, en Tucumán. Tras más de dos horas y media de juego intenso y cambiante, el equipo sanjuanino cayó en un ajustado tie break frente a Ciudad Vóley, que se impuso por 3 a 2.

Los parciales fueron 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13, un marcador que refleja la paridad de un duelo que tuvo momentos de dominio repartido. UPCN estuvo 0-2 abajo, pero mostró carácter y solidez colectiva para recuperar terreno y empatar la serie, llevando la definición a un quinto set electrizante.

En el cierre, la diferencia fue mínima y Ciudad logró quedarse con el triunfo. El máximo anotador del encuentro fue el punta sanjuanino Leon Meier, con 23 puntos, mientras que el referente ofensivo de los porteños fue Gustavo Larrahondo, con 18.

UPCN volverá a presentarse este domingo 24, cuando enfrente a Monteros Vóley desde las 18, en el cierre del Tour 2, con televisación de Fox Sports.

Síntesis

Ciudad Vóley: Demián González, Gustavo Larrahondo; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman/Luca Duet (L). DT: Hernán Ferraro. Ingresos: Lisandro Zanotti, José Cejas, Vinicius, Nicolás Uriarte.

UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Ronald Jiménez; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Juan Simón Villarruel; Federico Trucco (L). DT: Fabián Armoa. Ingresos: Gerónimo Elgueta, Mateo Bozikovich.

Parciales: 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13.

Estadio: Tucumán BB.

