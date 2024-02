Arruabarrena arremete contra Fabra: "Lo vi gordo y lo puteé más que cuando lo dirigí en Boca"

También criticó la forma física del colombiano, que levantó nueve títulos en sus nueve años en Brandsen, a quien vio en vivo en Abu Dhabi por la Supercopa Internacional entre Boca y Racing a principios de 2023: “Yo lo he tenido poco y no sé del profesionalismo que tiene. Lo he visto gordo en la final contra Racing”.

Arruabarrena comandó al Xeneize entre agosto de 2014 y febrero de 2016 cuando lo echaron tras el debut con empate ante Deportivo Cali en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese período, coincidió apenas un mes con el zurdo, quien recién había llegado a la institución. Bajo su mando el titular fue Jonathan Silva. A Fabra lo puso de arranque una sola vez en una caída contra Atlético Tucumán, pero lo reemplazó en el entretiempo.

Por otro lado, el Vasco, que como DT del Xeneize levantó una Liga y la Copa Argentina, opinó del presente del equipo y la influencia de la estrella Edinson Cavani: "Es un jugador diferente, en su mejor momento generaba situaciones él solo. Hoy en día necesita del equipo para generar esas situaciones. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo para los pibes".

También reconoció que en el futuro le gustaría tener una revancha en el Xeneize, aunque no lo ve cercano, y contó que mantiene contacto con el principal mandatario y ex compañero suyo: “No me lo imaginaba a Riquelme como presidente. Hablé con él cuando era el vicepresidente y lo vi muy metido”. Y aclaró que conserva una relación de amistad.