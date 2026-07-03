Scaloni llegó a los 100 partidos y agrandó su lugar en la historia de la Selección

La cosecha de títulos continuó con la Copa América 2024, logro que confirmó que el éxito del equipo no fue una casualidad, sino el resultado de un proceso sólido y sostenido en el tiempo.

Con este encuentro, Scaloni quedó segundo en la tabla histórica de entrenadores con más partidos al frente de la Selección argentina, superando hace tiempo a César Luis Menotti y Carlos Bilardo, ambos con 79 encuentros, y ubicándose solamente por detrás de Guillermo Stábile, quien dirigió 124 partidos en dos ciclos.

Además, considerando únicamente los encuentros oficiales, se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos por los puntos en la historia del seleccionado argentino.

Los números de un ciclo histórico

Los resultados acompañan el legado del entrenador. En sus primeros 100 partidos, Scaloni acumula:

72 victorias.

18 empates.

9 derrotas.

78,8% de efectividad.

207 goles a favor.

51 goles en contra.

A esas cifras se suma la histórica racha de 36 partidos consecutivos sin derrotas entre 2019 y 2022, una de las más extensas que consiguió la Selección.

En el plano individual, Lionel Messi es el máximo goleador del ciclo con 59 tantos y también lidera el rubro de asistencias con 22 pases de gol, mientras que Rodrigo De Paul es el futbolista con mayor cantidad de presencias bajo la conducción del actual cuerpo técnico.

Un legado que sigue creciendo

Más allá de los títulos y las estadísticas, el ciclo de Scaloni devolvió una identidad futbolística a la Selección argentina. El equipo recuperó protagonismo internacional, consolidó una base competitiva y volvió a acostumbrarse a disputar las instancias decisivas de cada torneo.

El partido frente a Cabo Verde quedará registrado como el número 100 de Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste, otro capítulo de una etapa que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino y que sigue escribiéndose en el Mundial 2026.