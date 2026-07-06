FIFA suspendió la sanción a Balogun y se desató la polémica

Una medida inusual, especialmente porque la selección estadounidense no había presentado una apelación formal.

Trump agradeció a la FIFA

El propio presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión y a través de su plataforma Truth Social, escribió: “Thank you to Fifa for doing what was right, and reversing a great injustice!” (¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!).

Previamente, los hinchas estadounidenses y la prensa habían pedido irónicamente que Trump intervenga como anfitrión del Mundial y aprovechando su vínculo cercano con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En ese sentido, el periodista inglés Ben Jacobs publicó que Infantino recibió una llamada directa de la Casa Blanca para revocar la tarjeta roja

Alivio en Estados Unidos y polémica en el Mundial 2026

La resolución de la FIFA es un gran alivio para Mauricio Pochettino y la selección estadounidense, ya que Balogun, quien había expresado que la expulsión era injusta, es una de sus piezas clave.

Mientras tanto, se ha generado un fuerte debate sobre las decisiones arbitrales, la consistencia de la FIFA y la influencia del Mundial en el contexto político y social de Estados Unidos.