Los 11 titulares que pondría Scaloni para el partido clave de esta tarde ante Cabo Verde

Ante la consulta de Duffard sobre cuál de los dos laterales elegiría, Ciceri analizó las virtudes de ambos: “Tagliafico es una garantía como futbolista, aparte una persona muy inteligente que se adecua muy bien a los momentos del partido. Y yo creo que Facu Medina sorprendió para bien, con un puñado de partidos en la selección en este ciclo. Teniendo en cuenta el escenario en el cual está jugando, que es una Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo, la verdad que lo hizo muy bien los primeros dos partidos”.

Cuándo llega Argentina al estadio y cómo se confirmará el equipo

La confirmación oficial del once titular llegará cuando la delegación argentina arribe al Hard Rock Stadium. Ciceri precisó los tiempos: “Por una cuestión oficial de FIFA, tienen que estar aproximadamente entre una hora cuarenta y una hora veinte antes del comienzo del partido. Yo estimo que Argentina va a empezar a llegar a eso de las cinco y media, hora argentina. A partir de ahí ya seguramente van a ver las imágenes aéreas del micro llegando al estadio. Y por supuesto, después de eso, poquito tiempo después, ya tendremos la confirmación oficial de los once titulares.”

El periodista también mencionó las condiciones operativas para la cobertura. “La policía de Miami es bastante estricta con los controles previos, sobre todo por cómo cierran las adyacencias del estadio. Así que vamos a intentar estar tres horas antes”, contó.