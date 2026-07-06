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Finalizó la restauración de la fachada histórica del Hospital Rawson

La restauración integral buscó preservar la identidad arquitectónica del edificio y garantizar la conservación de su estructura original, respetando cada uno de los elementos que conforman su fachada histórica.

Finalizó la restauración integral de la fachada histórica del Hospital Dr. Guillermo Rawson, una intervención clave para la preservación de uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio arquitectónico de la provincia. La obra tuvo como objetivo recuperar su valor histórico y mejorar las condiciones constructivas del pabellón inaugurado en 1928.

La restauración integral buscó preservar la identidad arquitectónica del edificio y garantizar la conservación de su estructura original, respetando cada uno de los elementos que conforman su fachada histórica.

La obra estuvo a cargo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con la ejecución de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, bajo la coordinación de la arquitecta Mariela Barbarán. Los trabajos se realizaron en articulación con la Dirección de Patrimonio Cultural y con la colaboración permanente de la Dirección del Hospital Rawson, que acompañó todo el proceso de intervención.

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Entre los trabajos realizados se destacan la recuperación de las carpinterías originales, mediante tareas de limpieza, reparación y reemplazo de piezas deterioradas, manteniendo su diseño original. También se efectuaron reparaciones en muros y la restauración de molduras y esculturas ornamentales, devolviendo valor estético a los detalles característicos del edificio.

Asimismo, se llevó a cabo una pintura integral de muros, carpinterías, cubiertas, piedra laja y tejas, logrando uniformidad y protección en toda la fachada. En paralelo, se ejecutaron trabajos de impermeabilización en las cubiertas mediante la aplicación de membranas especiales para prevenir filtraciones.

La intervención incluyó además la recuperación de pisos de piedra laja y mármol, con tareas de colocación, pulido y terminaciones que permitieron conservar sus características originales.

Como parte del proyecto, se instalaron nuevas rejas de seguridad diseñadas bajo los criterios de la Dirección de Patrimonio Cultural, con el objetivo de resguardar el edificio sin afectar la visual ni alterar su valor arquitectónico.

Finalmente, en el entorno del hospital se realizaron tareas de poda y saneamiento del arbolado público, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad y a preservar el paisaje que acompaña al conjunto patrimonial.

Con esta intervención, el Gobierno provincial refuerza su política de puesta en valor del patrimonio histórico, garantizando la conservación de edificios emblemáticos que forman parte de la identidad de San Juan.

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