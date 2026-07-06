Habló el jefe del instructor que murió tras saltar de una avioneta en pleno vuelo

Según el testimonio brindado por Álvarez, la alumna de 22 años, que contaba con licencia de piloto privado y realizaba horas de práctica, logró aplicar los procedimientos de emergencia y aterrizar el Cessna 150 sin sufrir lesiones. Posteriormente declaró ante la Justicia para aportar detalles de lo sucedido durante el vuelo.

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Tras recibir el aviso de la joven, el director de la escuela despegó en otra aeronave para colaborar en la localización del instructor. Minutos después encontró el lugar donde había caído y dio aviso a las autoridades. Personal de emergencias confirmó el fallecimiento.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión qué ocurrió durante el vuelo y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de Bertazzo.

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Álvarez sostuvo que el instructor no había manifestado inconvenientes durante la jornada y que, incluso, se encontraba ilusionado con la posibilidad de incorporarse a una línea aérea. También señaló que información vinculada con una atención previa en un instituto neuropsiquiátrico era conocida únicamente por su entorno familiar.

La causa permanece en etapa de investigación y la Justicia continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.