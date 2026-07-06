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Habló el jefe del instructor que murió tras saltar de una avioneta en pleno vuelo

El director de la escuela de vuelo donde trabajaba Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, aseguró que no hubo señales previas que hicieran prever lo ocurrido. La Justicia continúa investigando las circunstancias de la muerte del instructor.

La investigación por la muerte del instructor de vuelo Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, continúa avanzando en Córdoba, mientras se conocen nuevos testimonios sobre lo ocurrido durante el vuelo en el que perdió la vida.

Uno de los relatos más relevantes fue el de Eduardo Álvarez, director de la escuela Flying Parrot Córdoba y jefe del instructor, quien aseguró que nadie del entorno laboral advirtió señales que anticiparan una situación de estas características.

"Era un amigo. No hay forma de entender lo que pasó", expresó Álvarez en diálogo con Radio Mitre Córdoba. El empresario explicó que Bertazzo había desarrollado gran parte de su carrera profesional en la academia y recordó que, ese mismo día, había realizado otro vuelo de instrucción con normalidad.

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Según el testimonio brindado por Álvarez, la alumna de 22 años, que contaba con licencia de piloto privado y realizaba horas de práctica, logró aplicar los procedimientos de emergencia y aterrizar el Cessna 150 sin sufrir lesiones. Posteriormente declaró ante la Justicia para aportar detalles de lo sucedido durante el vuelo.

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Tras recibir el aviso de la joven, el director de la escuela despegó en otra aeronave para colaborar en la localización del instructor. Minutos después encontró el lugar donde había caído y dio aviso a las autoridades. Personal de emergencias confirmó el fallecimiento.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión qué ocurrió durante el vuelo y establecer las circunstancias que rodearon la muerte de Bertazzo.

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Álvarez sostuvo que el instructor no había manifestado inconvenientes durante la jornada y que, incluso, se encontraba ilusionado con la posibilidad de incorporarse a una línea aérea. También señaló que información vinculada con una atención previa en un instituto neuropsiquiátrico era conocida únicamente por su entorno familiar.

La causa permanece en etapa de investigación y la Justicia continúa reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.

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