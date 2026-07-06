Orrego viajará a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia junto a Milei

Orrego señaló que el acto reunirá al Presidente con gobernadores de distintas provincias y sostuvo que su participación busca representar a San Juan en una de las conmemoraciones patrias más importantes del calendario nacional.

"El Día de la Independencia tiene un enorme valor histórico y la Casa de Tucumán representa ese momento fundacional de la Argentina. Me parece importante poder estar ahí representando a todos los sanjuaninos", expresó.

El gobernador también confirmó que viajará el mismo 8 de julio para llegar a la ceremonia, prevista para comenzar cerca de la medianoche.

"Viajaré el 8 para poder estar a la medianoche en el acto", precisó. La vigilia dará inicio a los actos oficiales por el 9 de Julio y contará con la presencia de gobernadores de diferentes provincias, en una ceremonia organizada por el Gobierno nacional.

Será la segunda vez que Orrego comparta una actividad institucional con Milei en la Casa Histórica de Tucumán. En julio de 2024, el mandatario sanjuanino participó allí de la firma del Pacto de Mayo, encuentro que reunió al Presidente y a varios gobernadores para suscribir una serie de compromisos institucionales y económicos.

Con esta participación, Orrego volverá a formar parte de uno de los actos oficiales más representativos del calendario patrio, en el lugar donde hace 210 años se declaró la Independencia Argentina.