"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lamine Yamal

Partidazo: España se lo ganó a Portugal en el final y avanzó a cuartos

Mikel Merino convirtió el tanto que le da la clasificación a cuartos de final.

Con un gol agónico de Mikel Merino, la Roja sacó a la Portugal de Cristiano Ronaldo y está en la siguiente ronda. Espera por Estados Unidos o Bélgica.

Cristiano Ronaldo quiere seguir su camino en el Mundial 2026, el sexto de su carrera.

El seleccionado portugués llegó al torneo como candidato, aunque dejó más dudas que certezas. Debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un 0-0 ante Colombia, resultado que lo relegó al segundo puesto del Grupo K.

Te puede interesar...

En dieciseisavos superó 2-1 a Croacia tras comenzar en desventaja. Cristiano Ronaldo marcó el empate de penal antes de ser reemplazado por Roberto Martínez y Gonzalo Ramos anotó el tanto de la victoria en tiempo adicionado.

España, en cambio, fue creciendo con el correr del campeonato. Igualó 0-0 con Cabo Verde en el debut, goleó a Arabia Saudita y derrotó a Uruguay para quedarse con el Grupo H con siete puntos. Luego aplastó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal inspirado, autor de cuatro goles en el Mundial, mientras Lamine Yamal continúa recuperando su mejor nivel.

El derbi ibérico reúne a dos de los principales aspirantes al título. España no alcanza los cuartos de final desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y busca su segunda Copa del Mundo, mientras que Portugal persigue la primera de su historia.

Temas

Te puede interesar