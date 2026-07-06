Partidazo: España se lo ganó a Portugal en el final y avanzó a cuartos

En dieciseisavos superó 2-1 a Croacia tras comenzar en desventaja. Cristiano Ronaldo marcó el empate de penal antes de ser reemplazado por Roberto Martínez y Gonzalo Ramos anotó el tanto de la victoria en tiempo adicionado.

España, en cambio, fue creciendo con el correr del campeonato. Igualó 0-0 con Cabo Verde en el debut, goleó a Arabia Saudita y derrotó a Uruguay para quedarse con el Grupo H con siete puntos. Luego aplastó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal inspirado, autor de cuatro goles en el Mundial, mientras Lamine Yamal continúa recuperando su mejor nivel.

El derbi ibérico reúne a dos de los principales aspirantes al título. España no alcanza los cuartos de final desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y busca su segunda Copa del Mundo, mientras que Portugal persigue la primera de su historia.