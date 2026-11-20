La sesión había comenzado poco después de las 11 de este jueves, con un temario amplio que incluyó proyectos impulsados por el Gobierno y otras iniciativas que habían avanzado en el Congreso pese a las resistencias de la Casa Rosada.

Durante el debate, la Cámara alta también sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que establece límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos.