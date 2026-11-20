El Senado convirtió en ley, por unanimidad, la nueva normativa de discapacidad, que deja atrás el régimen de emergencia y establece un sistema permanente de prestaciones y financiamiento para el sector. La iniciativa también incorpora controles sobre el destino de los fondos y un calendario para cancelar las deudas con los prestadores.
Se aprobó la Ley de Propiedad Privada y puso un límite a la venta de tierras a extranjeros
Además de la ley de Discapacidad, el Senado sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fija límites a la compra de tierras por extranjeros, y aprobó el Tratado de Patentes.