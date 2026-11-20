Más de 400 postulantes ya superaron el examen teórico del concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan. En las primeras dos jornadas se presentaron 618 personas y el 69,26% consiguió aprobar, mientras que 190 no alcanzaron el puntaje requerido.
Casi 7 de cada 10 aspirantes aprobaron el examen para ingresar al Poder Judicial
El concurso para ingresar al Poder Judicial ya tiene sus primeros resultados. De los 618 aspirantes que rindieron en las dos primeras jornadas, 428 aprobaron y 190 quedaron afuera.