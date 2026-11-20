El miércoles, durante el primer día de evaluación, se presentaron 303 de los 320 convocados. De ese grupo, 209 aprobaron y 94 desaprobaron, lo que representó un porcentaje de aprobación del 68,98%.

El jueves asistieron 315 postulantes, de los cuales 219 superaron la prueba y 96 no alcanzaron el puntaje necesario. En esa jornada, la aprobación llegó al 69,52%.

Los porcentajes fueron prácticamente similares en ambos días, con una leve diferencia a favor de la segunda jornada.

La evaluación de conocimientos teóricos consiste en un cuestionario de 100 preguntas de opción múltiple. Los aspirantes tienen 75 minutos para completarlo y necesitan responder correctamente al menos 71 preguntas para aprobar.

Esta cuarta etapa del concurso comenzó el 18 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre, según el cronograma previsto.

Quienes superen la instancia teórica podrán avanzar hacia la entrevista personal con el Gabinete Técnico, otro de los pasos del proceso de selección para ingresar al Poder Judicial sanjuanino.