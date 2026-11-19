En la segunda manga, el desarrolló del juego fue mucho más parejo e incluso Fils tuvo dos oportunidades para quebrar el saque de Zverev, aunque este último pudo salir adelante en los momentos delicados.

De esta manera, el segundo set se definió en el tie-break, donde Zverev manejó mejor los nervios para imponerse con un apretado 8-6 y así quedarse con la victoria.

Este triunfo le permitió al alemán finalizar primero a Zverev en el grupo con tres triunfos en igual cantidad de partidos para meterse en las semifinales, donde se enfrentará con el ganador del encuentro entre el ruso Daniil Medvedev (4°) y el estadounidense Frances Tiafoe (7°), quienes se medirán este viernes a partir de las 16:30 (hora de Argentina).

Fils, por su parte, no consiguió la clasificación debido a que estaba obligado a ganar para seguir con vida en el torneo.