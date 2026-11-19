"Estudien en las universidades, aprendan inglés. Esas son las verdaderas llaves que abren las puertas del trabajo del futuro, sin importar en qué lugar del mapa decidan instalarse."

La frase sintetizó dos herramientas que considera fundamentales para acceder a las oportunidades laborales que se abren en una economía cada vez más conectada. La transformación digital y el crecimiento del trabajo remoto permiten que una persona formada en San Juan pueda prestar servicios para empresas de otros lugares del mundo. Pero esa posibilidad, señaló, requiere preparación, conocimientos y capacidad para adaptarse.

La formación, en ese escenario, no termina con un título universitario. La actualización permanente y la disposición para incorporar nuevas herramientas se vuelven parte de la trayectoria profesional. La tecnología modifica tareas, procesos y perfiles buscados, por lo que aprender durante toda la vida laboral deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

Cuatro generaciones, una misma organización

El título de la conferencia puso sobre la mesa uno de los desafíos actuales de las empresas: la convivencia de distintas generaciones en un mismo espacio de trabajo.

Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials comparten hoy equipos, responsabilidades y objetivos, aunque no necesariamente tienen las mismas expectativas sobre el empleo.

Mientras los perfiles de mayor trayectoria suelen valorar la estabilidad, la permanencia y las estructuras organizacionales conocidas, las generaciones más jóvenes tienden a priorizar la flexibilidad, el aprendizaje, el propósito y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Para Jebsen, esa diversidad no debería convertirse en un motivo de enfrentamiento. El desafío de quienes conducen equipos consiste en comprender esas diferencias, escuchar y construir espacios donde las distintas experiencias puedan complementarse.

El liderazgo, desde esa perspectiva, ya no puede apoyarse exclusivamente en la autoridad o en la antigüedad. Necesita capacidad de adaptación, comunicación y apertura para reconocer que las nuevas generaciones también tienen conocimientos y formas de trabajar que pueden aportar valor a las organizaciones.

La discusión resulta especialmente relevante para sectores como la minería, la industria y los servicios, donde conviven perfiles técnicos, profesionales con años de experiencia y nuevas generaciones que ingresan con otras expectativas sobre el desarrollo de sus carreras.

Qué carreras aparecen entre las más demandadas

Otro de los momentos de la exposición estuvo dedicado a las profesiones y disciplinas que ganan espacio en el mercado laboral. Jebsen presentó un listado de 20 carreras universitarias con perspectivas de demanda para 2026, en el que las áreas tecnológicas y vinculadas al análisis de datos ocuparon los primeros lugares.

Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Ciberseguridad encabezaron el ranking exhibido durante la conferencia. También aparecieron Marketing Digital, Ingeniería Biomédica, Diseño UX/UI e Ingeniería Ambiental.

El listado incluyó, además, profesiones tradicionales que atraviesan procesos de transformación, como Psicología, Medicina, Enfermería, Contaduría, Administración de Empresas, Finanzas, Derecho e Ingeniería Industrial. La educación virtual, la logística, la arquitectura sustentable y la producción audiovisual completaron el panorama presentado.

La diversidad de disciplinas permite advertir que la transformación del empleo no se limita a las carreras tecnológicas. La digitalización también modifica las formas de ejercer profesiones tradicionales y genera nuevas demandas en actividades vinculadas con la salud, la educación, la gestión y la producción.

Para San Juan, algunos de esos perfiles tienen una relación directa con los sectores que impulsan la economía provincial. La ingeniería ambiental, la logística, las finanzas y las especialidades técnicas pueden encontrar oportunidades en actividades como la minería, la transición energética y el desarrollo productivo.

Sin embargo, el mensaje de Jebsen no apuntó a elegir una carrera únicamente por su demanda inmediata. La formación profesional, planteó, debe combinar conocimientos específicos con herramientas que permitan responder a un escenario laboral en permanente cambio.

Las cinco habilidades humanas frente a la inteligencia artificial

La inquietud sobre el avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de que reemplace puestos de trabajo también ocupó un lugar central en la conferencia.

Frente a ese escenario, Jebsen presentó las llamadas 5C, un conjunto de competencias humanas que consideró fundamentales para mantener la relevancia profesional: curiosidad, coraje, compasión, creatividad y comunicación.

La curiosidad permite preguntar, investigar y aprender más allá de los conocimientos adquiridos. El coraje impulsa a asumir desafíos y tomar decisiones en contextos de incertidumbre. La compasión pone en el centro la capacidad de comprender a otras personas y construir vínculos de confianza.

A esas habilidades se suman la creatividad, necesaria para encontrar soluciones diferentes ante problemas complejos, y la comunicación, que permite transmitir ideas, coordinar equipos y construir objetivos compartidos.

La propuesta parte de una distinción importante: mientras las herramientas tecnológicas pueden automatizar tareas y procesar grandes volúmenes de información, las organizaciones siguen necesitando personas capaces de interpretar contextos, relacionarse, crear y tomar decisiones.

Durante su presentación, la especialista sintetizó la importancia de desarrollar estas capacidades como parte de la preparación profesional: “Desarrollar las 5C todos los días es la garantía para volverse un perfil irremplazable, tanto en el presente como en las décadas por venir”.

La idea no plantea una oposición entre personas y tecnología. Por el contrario, propone aprender a utilizar las nuevas herramientas sin descuidar aquellas capacidades que permiten aportar valor más allá de su funcionamiento.

Una trayectoria vinculada con la transformación digital

El planteo de Jebsen se apoya en una carrera profesional vinculada con el comercio electrónico, la innovación y la gestión de equipos en empresas de alcance regional.

Es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y cuenta con formación de posgrado en marketing, administración de empresas y comunicación corporativa. En su trayectoria ocupó cargos ejecutivos en compañías como Mercado Libre, Falabella, Cencosud, Beat y Rappi.

También estuvo al frente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), desde donde participó del desarrollo de iniciativas que contribuyeron a expandir el comercio digital en el país, entre ellas eventos como CyberMonday y Hot Sale.

Actualmente dirige el Programa de Negocios Digitales de la Universidad Torcuato Di Tella, es docente y desarrolla actividades de divulgación sobre tecnología, liderazgo y transformación del trabajo.

Su paso por San Juan, en el marco del FNS Forum 2026, dejó una discusión que excede la elección de una carrera o el aprendizaje de una herramienta tecnológica. En un escenario donde cambian las profesiones, las empresas y las formas de trabajar, la preparación aparece como una condición para participar de las oportunidades que vienen.

El mensaje dirigido a los jóvenes fue claro: estudiar, aprender inglés y no dejar de capacitarse. Pero también hubo una advertencia para las organizaciones y sus líderes: el futuro del trabajo no dependerá solamente de incorporar tecnología, sino de saber trabajar con las personas que deberán utilizarla.