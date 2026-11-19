River tiene como única alternativa a un año bochornoso la consagración en el Torneo Clausura. Por eso, Leonardo Ponzio prepara el duelo de octavos ante Lanús como si fuese una final y quiere poner en cancha lo mejor que tenga a disposición. En ese sentido, y dada su jerarquía, la presencia de Gonzalo Montiel este domingo hubiera sido muy importante para el equipo, aunque la buena noticia que se esperaba finalmente no se dará: el Tribunal de Disciplina le redujo su sanción de tres a dos fechas, por lo que quedará una por cumplir.
AFA le redujo la sanción a Montiel pero no podrá jugar River vs. Lanús
El Tribunal de Disciplina de AFA le bajó a dos las fechas de suspensión a Montiel, que solo podría volver a jugar en 2026 si River se mete en cuartos de final.