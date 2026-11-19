Como sucede habitualmente, la reunión del TDD de la Asociación del Fútbol Argentino se produjo entrada la tarde de este jueves. Allí, se atendió en parte al pedido de la dirigencia del Millonario de reducirle la cantidad de partidos a Cachete, por considerar la medida exagerada. El indulto para el campeón del mundo, sin embargo, no fue suficiente: no podrá estar este domingo en el Monumental.

En las horas previas a la difusión del fallo, en Núñez el optimismo estuvo en alza y creyeron que Montiel iba a estar habilitado para jugar frente al Granate. Sin embargo, la postura de los más mesurados fue la que se impuso: le perdonarán solo una fecha y recién podrá volver en unos eventuales cuartos de final. Por ende, este domingo volvería a jugar Giovanni González.