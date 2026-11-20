La Administración Trump ha sido objeto de críticas generalizadas en los últimos días. Una interrupción a escala global afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, mientras que fallos en las comunicaciones provocaron la paralización de los vuelos en tierra a nivel nacional, lo que perturbó cerca de 20.000 vuelos en todo el país.

Además, miles de clientes informaron de dificultades para acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos estadounidenses, y la red de comunicaciones interna utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA), de carácter altamente confidencial, quedó fuera de servicio.