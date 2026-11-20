El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó el jueves al director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, pocos días después de que una serie de fallos tecnológicos afectaran al transporte aéreo, al sector bancario y a los sistemas de seguridad nacional.
La contundente decisión de Trump en medio de la ola de fallas tecnológicas en EE.UU
La decisión del mandatario estadounidense vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de su administración y abre un nuevo capítulo de tensiones en un área estratégica para la seguridad nacional.