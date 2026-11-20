Cuando lograron detenerlo, le solicitaron la documentación del vehículo, pero el conductor no contaba con ella. Al revisar la motocicleta, los uniformados advirtieron que el número de cuadro estaba aparentemente limado.

Tras consultar con la Justicia, la doctora Julia Camus dispuso el secuestro del rodado y el inicio de actuaciones para establecer su procedencia. El adolescente fue entregado a su progenitor, luego de que se lo notificara de lo ocurrido.

Encontraron dos motos robadas en una casa de Chimbas

En otro procedimiento, personal de la Brigada de Investigaciones Central realizó allanamientos en Chimbas y Rivadavia, en el marco de una causa por robo que tramita la UFI Delitos contra la Propiedad.

Uno de los operativos tuvo resultado positivo en una vivienda de Chimbas. Allí encontraron una Honda Biz y una Brava, ambas de 110 centímetros cúbicos. Al verificar sus datos, los investigadores comprobaron que tenían pedidos de secuestro vigentes.

Las dos motocicletas fueron trasladadas a la sede de la Brigada Central y quedaron a disposición de la Justicia.

En la vivienda se encontraba una persona de apellido Elizondo, que no fue detenida. Sin embargo, quedó notificada de la investigación y de la obligación de presentarse ante la Justicia cuando sea requerida.