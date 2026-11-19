El fenómeno tuvo una intensidad considerable, con velocidades que superaron los 90 kilómetros por hora en distintos puntos de San Juan. Además, su comportamiento sorprendió porque inicialmente se esperaba una mayor concentración del viento en sectores de montaña, pero finalmente descendió hacia algunas localidades.

Hasta el momento, no se habían informado víctimas ni daños de gravedad en viviendas o vehículos.

Naturgy desplegó equipos para reparar los daños

Ante las complicaciones, Naturgy informó que desplegó personal técnico en las zonas afectadas para relevar los daños y trabajar en las reparaciones necesarias. Las tareas se concentran en Barreal, departamento Calingasta, y Niquivil, en Jáchal, con el objetivo de restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

La empresa indicó que los trabajos se realizan priorizando la seguridad de los operarios y de la comunidad.

Las recomendaciones ante las fuertes ráfagas

Frente a la presencia de viento Zonda, se recomienda: