La inauguración oficial está prevista para las 20 del viernes, en el predio de la Feria Temática, frente al Espacio Federal, donde estarán instalados los stands de los 19 municipios sanjuaninos. La ceremonia será encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y contará con la presencia de autoridades provinciales y departamentales.

La Feria Temática abrirá todos los días a las 19 y funcionará hasta las 3 de la madrugada.

El espacio estará ubicado en el sector del Velódromo y reunirá stands de distintas áreas del Gobierno provincial y de empresas privadas, con actividades para toda la familia, regalos y premios.

También habrá una feria de artesanos, productores y emprendedores, además de un patio gastronómico y food trucks con opciones que irán desde platos típicos hasta comida rápida.

La propuesta se completará con cuatro escenarios: Urbano, Alternativo, Peña y Paseo Federal. Allí se presentarán cantantes y bandas de distintos géneros musicales. La actividad comenzará a las 19 y se extenderá hasta aproximadamente las 3.

Durante las tres jornadas, unos 100 artistas recorrerán la Feria Temática con intervenciones itinerantes. Habrá personajes caracterizados como dinosaurios gigantes, familias de cavernícolas, aves del Triásico, marionetas y figuras vinculadas con el circo, el teatro y la música.

También participará una troupe de geólogos y paleontólogos que acercará contenidos sobre el patrimonio sanjuanino a través de propuestas lúdicas.

El show central y los artistas nacionales

El espectáculo central se realizará en el Velódromo Vicente Chancay y tendrá como eje el universo de los dinosaurios y la curiosidad de un niño fascinado por la prehistoria. La puesta recorrerá escenarios imaginarios vinculados con lugares como Ischigualasto y propondrá un viaje desde el pasado hacia un presente posible.

La obra durará más de media hora y contará con unos 350 artistas en escena. El Velódromo tiene capacidad para 5.000 espectadores.

Los recitales de artistas nacionales, en cambio, se realizarán en el escenario mayor montado en el Estadio del Bicentenario. La programación del escenario principal tendrá artistas nacionales durante las tres noches.

El viernes 20, Turf abrirá los shows a las 22:30 y Tan Biónica cerrará la jornada a las 00:30.

El sábado 21, Andrés Calamaro se presentará a las 22:30 y Diego Torres tomará el escenario a la 1 de la madrugada.

Para el domingo 22, la grilla comenzará a las 23 con La Pepa Brizuela, continuará con Ángela Leiva a la 1 y tendrá su cierre con DesaKTa2 a las 2:30.

Un recorrido por la historia de Ischigualasto

El Paseo Turístico tendrá al Parque Provincial Ischigualasto como protagonista. La propuesta buscará acercar al público a la historia geológica y paleontológica de San Juan mediante actuaciones teatrales, recursos audiovisuales y contenidos científicos.

El recorrido estará organizado en tres estaciones y contará con personajes que acompañarán a los visitantes durante la experiencia.

Entradas, precios y puntos de venta

Los valores de las entradas para los espectáculos del Estadio del Bicentenario van desde los $20.000 hasta los $45.000, de acuerdo con la ubicación. La entrada general a la Feria Temática cuesta $5.000 y permite acceder también al espectáculo del Velódromo.

Para los recitales en el Estadio, los precios anunciados son:

Popular Norte y Sur: $20.000.

Campo de pie, sectores Norte y Sur: $30.000.

Platea alta: $35.000.

Platea baja numerada: $45.000.

Los menores de seis años ingresan gratis a la Feria y al Velódromo, pero deberán contar con entrada para acceder a los recitales del Estadio.

Las personas jubiladas que no hayan retirado el pase gratuito podrán comprar entradas con un 50% de descuento. Además, quienes paguen con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán acceder a tres cuotas sin interés, con un límite de cinco entradas por persona.

La venta presencial en el Teatro del Bicentenario estará habilitada hasta este jueves 19 de noviembre, de 9 a 19. También se pueden adquirir entradas por internet a través de Autoentrada, hasta agotar la disponibilidad.

Durante las tres jornadas habrá tres boleterías en el predio, con atención de corrido de 9 a 2 de la madrugada. La boletería A estará sobre la calle colectora, junto al Skatepark; la B, por calle 7, entre la colectora y General Acha; y la C, sobre General Acha, antes de calle 7.

Cómo llegar y dónde estacionar

Quienes concurran en vehículos particulares tendrán como vía principal de acceso la Ruta Nacional 40.

Para quienes circulen de norte a sur, estarán habilitadas las salidas hacia calle 6 y los accesos por calle 7. También se podrá ingresar por calle General Acha, que conduce al sector de estacionamiento del Estadio. Otra alternativa será llegar desde calle Joaquín Uñac —ex Mendoza— hacia el este y continuar por las calles 6 y 7.

Hay una restricción importante: no estará permitida la circulación vehicular por el lateral este de la Ruta Nacional 40, entre calles 6 y 7. La medida busca facilitar el tránsito peatonal y garantizar el paso de los vehículos y dispositivos de emergencia.

Los accesos al estacionamiento estarán ubicados en calle General Acha, antes de calle 7, al este del Velódromo, y sobre calle 7, entre Ruta 40 y General Acha, al sur del Velódromo.

El estacionamiento será gratuito y tendrá capacidad para unos 6.000 vehículos, distribuidos en distintas playas entre el Estadio y el Velódromo. Los sectores estarán señalizados, iluminados y monitoreados con cámaras de seguridad.

Colectivos gratuitos desde distintos departamentos

La RedTulum dispondrá de 100 unidades para trasladar gratuitamente al público hasta el predio. Habrá 23 puntos de partida, organizados por colores para facilitar la identificación de los recorridos.

Grupo Magenta, Capital y Rivadavia: Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida —calles Comercio y Yornet— y Marquesado —Parador del Ciclista—.

Grupo Verde, Chimbas y Albardón: Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

Grupo Cian, Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio: Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

Grupo Amarillo, Rawson, Pocito y Sarmiento: Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

Los servicios de ida funcionarán de 18 a 22. El regreso comenzará a las 19 y se mantendrá hasta la finalización del último espectáculo artístico. No será necesario contar con tarjeta SUBE ni pagar boleto.

Cómo funcionará el ingreso de taxis y remises

Los taxis, remises y vehículos de alquiler habilitados deberán ingresar por Ruta 40 en dirección sur hasta la bajada de calle 8. Allí cruzarán la ruta y regresarán por la colectora este, junto al predio de la Fiesta.

Luego avanzarán por esa colectora hasta antes de calle 7, donde estará el sector de espera y formación de filas para recoger pasajeros. El ascenso se realizará pasando calle 7 y la salida será por una rampa especialmente dispuesta.

WiFi gratuito y pagos dentro del predio

Durante las tres jornadas habrá WiFi gratuito para el público. San Juan Innova Sociedad del Estado estará a cargo del operativo de conectividad, que contará con 15 puntos distribuidos en el predio. Dos estarán ubicados en el ingreso, debidamente señalizados, y los otros 13 se repartirán en distintos sectores de la Feria.

La conexión permitirá comunicarse, compartir contenidos y consultar información durante el evento. También será un recurso útil para quienes necesiten utilizar servicios digitales mientras recorren el predio.

Otro aspecto a tener en cuenta será el sistema de pago cashless en barras y food trucks. La modalidad funcionará mediante tarjetas recargables y permitirá comprar sin utilizar efectivo ni tarjetas bancarias directamente en los puestos.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Los controles de ingreso contemplarán una lista de objetos permitidos y otros que no podrán entrar al predio.

Se podrá ingresar con mate y termo, siempre que estén vacíos, y con botellas vacías para recargar en los puestos de hidratación. También estarán permitidos el protector solar, el repelente, los productos de higiene personal, los coches de bebé, las mantas o almohadones pequeños, los largavistas, los medicamentos y alimentos especiales, las riñoneras o mochilas medianas y las baterías portátiles con sus cables de carga.

En cambio, estará prohibido ingresar con sustancias ilegales, bebidas alcohólicas o energéticas, termos con líquido, sillas, reposeras, heladeritas, carpas, monopatines, bicicletas, punteros láser, banderas con palos, equipos profesionales de fotografía, pirotecnia, elementos punzantes, sombrillas, cadenas, drones, pelotas y animales.

Seguridad y controles durante las tres noches

El operativo de seguridad contará con 750 efectivos de la policía y se extenderá durante más de 12 horas por jornada. El despliegue estará organizado en distintos anillos, con personal en los accesos, las inmediaciones y el interior del predio.

Uno de los principales puntos de control estará en los ingresos, donde se verificará que los asistentes no lleven elementos prohibidos. El operativo también contará con seguimiento a través del sistema de videovigilancia del CISEM 911.

Accesibilidad para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria Temática y al espectáculo del Velódromo mediante la presentación de la acreditación correspondiente.

Habrá 108 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas. También se dispondrán 100 lugares en las tribunas populares para personas con otras discapacidades acreditadas.

Para ingresar al Estadio del Bicentenario será necesario haber retirado previamente el pase correspondiente.

La elección de la Emprendedora del Sol

Uno de los momentos previstos para el sábado 21 será la presentación de la mujer elegida como Emprendedora del Sol 2025. El nombre se dará a conocer en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario, antes del espectáculo de cierre de esa noche.

Todas las emprendedoras subirán al escenario durante la ceremonia, que contará con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y otras autoridades provinciales.