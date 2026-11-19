Y para una vivienda de 100 metros cuadrados, el presupuesto estimado pasaría los $181 millones, sin considerar posibles diferencias particulares de cada obra.

El nuevo valor del CIRCOT también refleja cuánto se encareció construir en apenas un mes. En octubre, el metro cuadrado costaba $1.785.997,58. En noviembre llegó a $1.813.097,41, una suba del 1,52%. Traducido a una vivienda tipo de 77,1 metros cuadrados, la diferencia representa aproximadamente $2,1 millones más que el mes anterior.

Pero el dato más significativo del informe aparece cuando se observa cómo se reparte ese presupuesto. La mano de obra ya representa el 54,53% del costo total, mientras que los materiales concentran el 45,47%.

En una vivienda valuada en casi $140 millones, esto significa que alrededor de $76,2 millones corresponden al trabajo y unos $63,5 millones a los materiales.

La distribución muestra que los salarios y las tareas de construcción tienen hoy un peso mayor que los insumos. No se trata solamente de comprar cemento, hierro, ladrillos o revestimientos: una parte cada vez más importante del dinero necesario para levantar una casa se destina a pagar a quienes realizan los trabajos.

La mano de obra aumentó más del 50% en un año

La evolución de los últimos doce meses explica por qué se amplió la diferencia entre ambos componentes. Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, el costo de la mano de obra acumuló un incremento del 50,49%, mientras que los materiales aumentaron un 16,36%.

La brecha es considerable. El costo del trabajo creció más de tres veces que el de los materiales en ese período y fue modificando la composición del presupuesto de una vivienda.

En noviembre de 2025, la incidencia de los materiales era del 51,9% y la de la mano de obra del 48,1%. Un año después, la relación se invirtió; los materiales bajaron al 45,47% y el trabajo pasó al 54,53%.

La tendencia también se observó en el último mes. Durante noviembre, los materiales registraron una suba del 1,16%, mientras que la mano de obra aumentó un 1,82%. Aunque los dos rubros encarecieron la construcción, el incremento del trabajo volvió a ser mayor.

Qué parte de una casa concentra el mayor gasto

El informe también permite mirar el costo desde las distintas etapas de una obra. Las terminaciones son el rubro de mayor incidencia, con el 41% del total. Detrás aparece la obra gruesa, que representa el 38,6%, mientras que las instalaciones explican el 20,3%.

Esto significa que el presupuesto no se consume únicamente en levantar paredes, hacer cimientos o construir la estructura. Las terminaciones, los trabajos necesarios para completar los ambientes y dejar la vivienda en condiciones de uso, concentran la mayor porción del costo.

La obra gruesa también tiene un peso importante, con casi cuatro de cada diez partes del presupuesto. Las instalaciones, que incluyen los trabajos vinculados a los servicios de la vivienda, completan la distribución.

La construcción acumuló una suba del 32,78% interanual

La comparación general del CIRCOT muestra que el costo del metro cuadrado aumentó un 32,78% respecto de noviembre de 2025. Es una variación que refleja el encarecimiento acumulado para construir una vivienda tipo en San Juan durante los últimos doce meses.

El organismo también comparó su indicador con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. En el período de enero a septiembre de 2026, el CIRCOT acumuló un incremento del 26,17%, frente al 23,6% del índice nacional. Durante cinco de esos nueve meses, el indicador de construcción registró subas superiores a la inflación general.

Con los valores de noviembre, la referencia para quien quiera construir en San Juan ya supera los $1,8 millones por metro cuadrado. Para una vivienda tipo de 77,1 metros cuadrados, el presupuesto se acerca a los $140 millones.

Y dentro de esa cuenta, la mano de obra se convirtió en el componente de mayor peso, con una incidencia que ya supera la mitad del costo total.