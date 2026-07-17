"A Maradona lo extrañamos, pero a Leo lo tenemos acá": el Scaloni más emotivo antes de la final

Sobre Lamine Yamal, la joya del equipo europeo, Scaloni volvió al humor para evitar dar pistas: "Sería bueno encerrarlo en la habitación, ¿qué vamos a hacer? Juega muy bien. Es un patrimonio del fútbol. Tiene una edad donde tiene mucho para dar. Esperemos que el domingo no". Y lo comparó directamente con el capitán argentino: "Son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él".

El análisis que no quiso revelar del todo

Cuando le preguntaron si repetirá el equipo que venció a Inglaterra en semifinales, Scaloni fue deliberadamente esquivo. "Hay jugadores que no están al 100 por ciento. Veremos cómo llegan", dijo, dejando la duda abierta. Sí confirmó que en principio no hay lesionados y que mañana el entrenamiento será clave para terminar de definir.

Sobre la comparación táctica entre ambas selecciones, Scaloni fue generoso con el rival pero también claro sobre las propias virtudes: "Basan todo a través de la pelota. Somos bastante parecidos. España ha ido de menos a más y el partido contra Francia fue su mejor actuación, pero los patrones de juego son a través del balón". Y cuando le preguntaron si la experiencia de haber jugado finales es una ventaja para Argentina, quitó mérito propio para dárselo al rival: "España ya jugó una final de Eurocopa y Nations League. Son un equipo con experiencia en ese sentido".

"Historia pura es él"

Pero el momento que nadie olvidará llegó cuando le preguntaron por el abrazo con Messi después de vencer a Inglaterra y la frase que el capitán le susurró: "Historia pura". Scaloni necesitó un segundo antes de responder. Y cuando lo hizo, el clima de la sala cambió completamente.

"Historia pura es él. Historia, leyenda. Que él pueda decir eso y salga de su boca, pero no hacia él sino a todos, a mí me llena de orgullo", arrancó el DT. Y fue construyendo la respuesta con una emoción que no intentó disimular: "El mejor futbolista que ha visto el mundo del fútbol, que piense eso, es algo maravilloso. Haber podido llegar a una final, en el momento que está, a sus 39 años, es algo increíble. Hay que disfrutarlo porque a Maradona lo extrañamos, pero a Leo lo tenemos acá, y tenemos que valorar lo que hace".

Después vino la parte más emotiva de toda la conferencia. Scaloni habló de lo que les dijo a los jugadores el día anterior en una charla interna, y ahí fue cuando la voz se le cargó de verdad: "Lo que han hecho es increíble. Agradecimiento eterno del cuerpo técnico porque no era fácil llegar hasta esta instancia y competir a este nivel tantos años. Es algo maravilloso. Se puede ganar o no, ojalá ganemos, pero el camino ha sido increíble y ha sido un ejemplo para todos. Ojalá pueda servir para nuestro país".

Scaloni también habló de lo que este equipo genera en la gente de Argentina, y ahí tocó un nervio que a cualquier hincha le resuena. "Hemos recuperado algo muy valioso: que la gente se pare adelante de la televisión con la camiseta de Argentina y se den un abrazo entre hinchas de Newell's y Rosario Central o Boca y River. Eso lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar?", planteó, visiblemente afectado.

Y cerró con una frase que resume lo que significa este grupo: "Está bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y de lo que es uno. Todavía te hace más humano de lo que sos".

La familia dividida

Scaloni también reveló una situación personal que grafica la dimensión única de esta final: su esposa es española. "Mi esposa y mis hijos estarán con Argentina. A pesar de que es española, sabe muy bien lo que llevo adentro y lo que sufro. Tengo familia en Mallorca que tendrá el corazón dividido. Pase lo que pase, ellos estarán contentos. Nosotros, no", dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y tensión.

Este domingo, Argentina y España juegan la final del mundo. Scaloni ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora habla la pelota.