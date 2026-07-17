Tal como lo anunció el pronóstico, se largó la lluvia en San Juan

El cambio de tiempo se hizo notar hacia el mediodía, marcando el inicio de una jornada gris y húmeda, tal como estaba estipulado por los alertas climáticos previos. Los sanjuaninos que se encontraban en la zona céntrica y alrededores tuvieron que sacar los paraguas de manera imprevista ante la llegada de la precipitación.

Según los datos del SMN, se espera que estas condiciones de inestabilidad y baja temperatura se mantengan durante el resto del día, por lo que las autoridades locales solicitan máxima precaución a los conductores a la hora de circular por las calles y rutas de la provincia debido a la calzada húmeda.