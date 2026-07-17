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Tal como lo anunció el pronóstico, se largó la lluvia en San Juan

Pasadas las 11:30 de este viernes, el agua comenzó a hacerse sentir en el Gran San Juan y otras zonas de la provincia. Se espera que las condiciones inestables continúen.

Se cumplió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el agua llegó a San Juan. Pasadas las 11:30 de este viernes, las primeras gotas comenzaron a caer en forma de llovizna en varios sectores de la provincia, afectando principalmente a los departamentos del Gran San Juan.

El cambio de tiempo se hizo notar hacia el mediodía, marcando el inicio de una jornada gris y húmeda, tal como estaba estipulado por los alertas climáticos previos. Los sanjuaninos que se encontraban en la zona céntrica y alrededores tuvieron que sacar los paraguas de manera imprevista ante la llegada de la precipitación.

Según los datos del SMN, se espera que estas condiciones de inestabilidad y baja temperatura se mantengan durante el resto del día, por lo que las autoridades locales solicitan máxima precaución a los conductores a la hora de circular por las calles y rutas de la provincia debido a la calzada húmeda.

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