Se cumplió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el agua llegó a San Juan. Pasadas las 11:30 de este viernes, las primeras gotas comenzaron a caer en forma de llovizna en varios sectores de la provincia, afectando principalmente a los departamentos del Gran San Juan.
Tal como lo anunció el pronóstico, se largó la lluvia en San Juan
Pasadas las 11:30 de este viernes, el agua comenzó a hacerse sentir en el Gran San Juan y otras zonas de la provincia. Se espera que las condiciones inestables continúen.