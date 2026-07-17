Wanda Nara logró un importante triunfo judicial contra Mauro Icardi en la disputa por sus hijas

Cómo se compone la cuota

Durante el programa también se dieron a conocer algunos de los gastos contemplados dentro de la manutención de las menores. Entre ellos figuran los costos de escolaridad, alimentación, obra social, vestimenta, actividades extracurriculares, viajes y traslados, además de otros gastos vinculados a su vida cotidiana.

Según el detalle difundido, esos conceptos representarían alrededor de 24.500 dólares mensuales, mientras que la cuota fijada por la Justicia alcanza los 45.000 dólares.

Un conflicto que sigue sumando capítulos

La resolución llega en un momento de alta tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes mantienen varios frentes abiertos en la Justicia relacionados con sus hijas y otros aspectos derivados de la separación.

Mientras tanto, el futbolista continúa atravesando un escenario de incertidumbre profesional tras finalizar su vínculo con el Galatasaray, mientras que la conductora suma un nuevo fallo favorable en una de las causas más mediáticas que protagonizan.