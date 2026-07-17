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Wanda Nara logró un importante triunfo judicial contra Mauro Icardi en la disputa por sus hijas

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. La Justicia resolvió aumentar la cuota alimentaria destinada a las dos hijas que tienen en común y el futbolista ahora deberá afrontar un monto mayor, además de una deuda acumulada por incumplimientos.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a registrar un fallo importante. En medio de la disputa que ambos mantienen por la manutención de sus dos hijas, la Justicia resolvió actualizar la cuota alimentaria y le dio un nuevo respaldo a la conductora.

De acuerdo con la información difundida por el programa PrimiciasYa, el monto mensual que el futbolista debía abonar sufrió una modificación significativa. La cuota, que hasta ahora era de 30.000 euros, fue actualizada y pasará a 45.000 dólares mensuales, una decisión que representa un incremento cercano al 50%.

Además del aumento, la resolución también establece que el delantero deberá regularizar los pagos correspondientes a abril y mayo. Según trascendió, al no haber cumplido con esas obligaciones, la deuda ya asciende a 90.000 dólares, a lo que podrían sumarse multas por el incumplimiento.

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Cómo se compone la cuota

Durante el programa también se dieron a conocer algunos de los gastos contemplados dentro de la manutención de las menores. Entre ellos figuran los costos de escolaridad, alimentación, obra social, vestimenta, actividades extracurriculares, viajes y traslados, además de otros gastos vinculados a su vida cotidiana.

Según el detalle difundido, esos conceptos representarían alrededor de 24.500 dólares mensuales, mientras que la cuota fijada por la Justicia alcanza los 45.000 dólares.

Un conflicto que sigue sumando capítulos

La resolución llega en un momento de alta tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes mantienen varios frentes abiertos en la Justicia relacionados con sus hijas y otros aspectos derivados de la separación.

Mientras tanto, el futbolista continúa atravesando un escenario de incertidumbre profesional tras finalizar su vínculo con el Galatasaray, mientras que la conductora suma un nuevo fallo favorable en una de las causas más mediáticas que protagonizan.

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