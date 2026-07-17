El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a registrar un fallo importante. En medio de la disputa que ambos mantienen por la manutención de sus dos hijas, la Justicia resolvió actualizar la cuota alimentaria y le dio un nuevo respaldo a la conductora.
Wanda Nara logró un importante triunfo judicial contra Mauro Icardi en la disputa por sus hijas
La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. La Justicia resolvió aumentar la cuota alimentaria destinada a las dos hijas que tienen en común y el futbolista ahora deberá afrontar un monto mayor, además de una deuda acumulada por incumplimientos.