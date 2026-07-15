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La emoción de Lionel Scaloni después de eliminar a Inglaterra: "Somos únicos"

El entrenador de la Selección no ocultó su emoción después de la remontada ante Inglaterra. Destacó el corazón de sus jugadores, el apoyo de los hinchas y aseguró que el grupo sigue sorprendiendo partido tras partido.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 desató un estallido de emoción en todo el plantel. Pero uno de los más conmovidos fue Lionel Scaloni. Apenas terminó la épica victoria 2-1 sobre Inglaterra, el entrenador habló todavía con la adrenalina a flor de piel y reconoció que le costaba encontrar palabras para describir lo que acababa de vivir.

"Sin palabras, sin palabras. Una alegría para nuestro país, para nuestra gente. Este grupo no deja de sorprenderme", expresó el entrenador, todavía rodeado por los festejos de sus jugadores en el Atlanta Stadium.

La Selección volvió a demostrar su capacidad para reaccionar en un partido límite. Después de comenzar perdiendo por el gol de Anthony Gordon, el equipo lo dio vuelta en los últimos minutos gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Lionel Messi.

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Scaloni volvió a destacar el carácter de un plantel que nunca baja los brazos.

"Vamos a intentar ganar, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores", afirmó, conmovido por una remontada que depositó a la Argentina en su segunda final mundialista consecutiva. El entrenador también tuvo palabras especiales para los miles de argentinos que coparon las tribunas de Atlanta y acompañaron al equipo durante toda la noche.

"Somos únicos. No es arrogancia, es corazón. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos por el apoyo", aseguró, en referencia al impresionante aliento que convirtió al estadio en una verdadera fiesta celeste y blanca.

Luego, explicó cuál es el espíritu que identifica a este grupo desde el inicio de su ciclo. "La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Hoy demostraron una vez más que la sienten como uno más", remarcó.

Scaloni recordó además que hace apenas unos días había dicho que este plantel seguía sorprendiéndolo, una sensación que volvió a repetirse después de otra remontada inolvidable, como ya había ocurrido frente a Egipto en los octavos de final.

Lautaro no pudo contener las lágrimas

El otro gran protagonista de la noche fue Lautaro Martínez. El delantero ingresó en el tramo final y, a los 91 minutos, marcó de cabeza el gol que clasificó a la Argentina a una nueva final del mundo. Apenas terminó el encuentro, el "Toro" intentó hablar con la prensa, pero la emoción pudo más.

"No sé... la verdad... es muy fuerte. Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines soñé con hacer este gol", alcanzó a decir antes de quebrarse en llanto. Después, ya un poco más tranquilo, le dedicó un emotivo mensaje a su madre.

"Es para mi vieja. El día que me fui a Racing, mi mamá nunca dejó de tender mi cama. Eso para mí vale más que un gol y que una final", confesó. También habló de cómo cambió su vida la llegada de sus hijos.

"Mi hija me hizo bajar un cambio y mi hijo me hizo bajar tres. Hoy disfruto mucho más de la vida. Este gol es para toda mi familia y para ese chico que soñaba con jugar al fútbol", concluyó.

Con la emoción todavía a flor de piel, Argentina ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío. El domingo enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026, con la ilusión intacta de defender la corona conseguida en Qatar y conquistar un histórico bicampeonato.

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